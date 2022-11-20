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Alento em dia de tensão

Jovens oferecem ajudinha de 'Deus' para quem esqueceu a caneta no Enem

No segundo dia do Enem 2022, grupo da Igreja Batista Atitude, da Mata da Praia, fez ação solidária para candidatos em Vitória
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

20 nov 2022 às 13:51

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 13:51

Carolina e Hellen estão fazendo uma ação solidária em frente à Multivix, em Goiabeiras
Carolina Gatt e Hellen Ribeiro Crédito: Fernando Madeira
As jovens Carolina Gatti e Hellen Ribeiro, do grupo de jovens da Igreja Batista Atitude, da Mata da Praia, em Vitória, resolveram passar a tarde deste domingo (20), segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na faculdade Multivix, em Goiabeiras, para levar boas energias para os candidatos que fazem prova no local e garantir que ninguém fosse desclassificado porque esqueceu a caneta obrigatória para a realização do exame.
A ação solidária contou com cartazes com os dizeres “Nós acreditamos em você” e “Você esqueceu a caneta? Deus lembrou para você!”, distribuindo um pacote de plástico com a caneta esferográfica preta fabricada em material transparente, única permitida para a realização do exame, e um chocolate para deixar o dia dos estudantes que compareceram ansiosos no local mais leve.
“Eu passei por isso, há três anos e meio. Eu estava fazendo a prova aqui. Então é muito gratificante servir de consolo e conforto para essas pessoas, porque sei que a ansiedade bate forte nessas horas. Espero que a gente possa dividir com essas pessoas que Deus é Aquele que tira toda a ansiedade e traz a paz que excede todo entendimento”, Hellen conta.
Com esse gesto, as jovens ajudaram a diminuir a chance de desclassificação de alguns candidatos, que deveriam levar, além da caneta preta transparente, um documento oficial com foto e o cartão de confirmação de inscrição para entrar no local e fazer a prova.

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