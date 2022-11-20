Jovens oferecem ajudinha de 'Deus' para quem esqueceu a caneta no Enem

As jovens Carolina Gatti e Hellen Ribeiro, do grupo de jovens da Igreja Batista Atitude, da Mata da Praia, em Vitória, resolveram passar a tarde deste domingo (20), segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na faculdade Multivix, em Goiabeiras, para levar boas energias para os candidatos que fazem prova no local e garantir que ninguém fosse desclassificado porque esqueceu a caneta obrigatória para a realização do exame.
A ação solidária contou com cartazes com os dizeres “Nós acreditamos em você” e “Você esqueceu a caneta? Deus lembrou para você!”, distribuindo um pacote de plástico com a caneta esferográfica preta fabricada em material transparente, única permitida para a realização do exame, e um chocolate para deixar o dia dos estudantes que compareceram ansiosos no local mais leve.
“Eu passei por isso, há três anos e meio. Eu estava fazendo a prova aqui. Então é muito gratificante servir de consolo e conforto para essas pessoas, porque sei que a ansiedade bate forte nessas horas. Espero que a gente possa dividir com essas pessoas que Deus é Aquele que tira toda a ansiedade e traz a paz que excede todo entendimento”, Hellen conta.
Com esse gesto, as jovens ajudaram a diminuir a chance de desclassificação de alguns candidatos, que deveriam levar, além da caneta preta transparente, um documento oficial com foto e o cartão de confirmação de inscrição para entrar no local e fazer a prova.