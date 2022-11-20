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Tiroteio

Polícia troca tiros e prende suspeitos no Bairro da Penha, em Vitória

Ação ocorreu na manhã deste domingo (20). Junto com os suspeitos foram apreendidos munições, buchas de maconha, um celular e uma submetralhadora
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

20 nov 2022 às 15:16

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 15:16

Detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória
Detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quatro pessoas foram presas na manhã deste domingo (20) após uma troca de tiros com a Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória. Um dos suspeitos foi detido em um beco do bairro. Os outros três foram abordados na Avenida Maruípe, depois de terem fugido do local da ocorrência. Todos os quatro foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.
Segundo a PM, uma equipe se dirigiu ao local após ter sido informada pelo sistema de videomonitoramento da Capital que indivíduos armados estariam na região. Os militares disseram que foram recebidos com tiros e revidaram.
Um dos suspeitos foi abordado na entrada de um beco no bairro portando uma espécie de bandoleira adaptada para transportar arma de fogo. Outros três envolvidos fugiram do local de carro.
A Polícia Militar montou um cerco de viaturas para deter o veículo. Durante o trajeto, os militares dizem ter percebido que alguém, de dentro do carro em fuga e em alta velocidade, jogou uma submetralhadora com um carregador alongado com 25 munições calibre 380. A arma foi apreendida pela PM.
O veículo com duas mulheres e um homem foi abordado na Avenida Maruípe. Junto com eles, foram encontrados uma caixa com 21 munições calibre 380, duas buchas de maconha e um celular.
Todos os quatro abordados foram encaminhados para a Delegacia Regional do município, juntamente com os materiais apreendidos. O carro foi guinchado.
*A residente Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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