Homem que fornecia armas para facção do Bairro da Penha é preso no ES

De acordo com a Polícia Federal , o criminoso, que não teve o nome completo divulgado, era foragido da Justiça e um dos alvos procurados da Operação Sicário II, deflagrada pela Polícia Civil no ano passado e concluída em fevereiro deste ano.

Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e pertencimento à organização criminosa.

Criminoso foi levado para a superintendência da Polícia Federal Crédito: SRPF | ES

"As diligências se encerraram nesta quinta-feira, quando integrantes da Força-tarefa de Segurança Pública, com o apoio de policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e de policiais rodoviários federais do Sul do Estado, efetuaram a prisão na cidade Rio Novo do Sul", informou a PF, em nota.

Serra e Viana. A Força-tarefa é composta por policiais federais, rodoviários federais e guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha

OPERAÇÃO SICÁRIO II