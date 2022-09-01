Homem que fornecia armas para facção do Bairro da Penha é preso no ES

O traficante e fornecedor de armas para a facção que atua no Bairro da Penha, em Vitória, conhecido como "Atanásio", foi preso na manhã desta quinta-feira (1), em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, em uma operação da Força-tarefa de Segurança Pública do Estado.
De acordo com a Polícia Federal, o criminoso, que não teve o nome completo divulgado, era foragido da Justiça e um dos alvos procurados da Operação Sicário II, deflagrada pela Polícia Civil no ano passado e concluída em fevereiro deste ano.
Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e pertencimento à organização criminosa.
"As diligências se encerraram nesta quinta-feira, quando integrantes da Força-tarefa de Segurança Pública, com o apoio de policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e de policiais rodoviários federais do Sul do Estado, efetuaram a prisão na cidade Rio Novo do Sul", informou a PF, em nota.
A Força-tarefa é composta por policiais federais, rodoviários federais e guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.
OPERAÇÃO SICÁRIO II
A Operação Sicário II teve início em dezembro de 2021 e terminou no final de fevereiro deste ano, resultando na prisão de 43 criminosos acusados de integrarem uma organização criminosa em atuação no Estado, autodenominada de "Irmãos Vera", que possui relação com uma facção do Rio de Janeiro.
À época, além das prisões, as equipes apreenderam 435 munições de diferentes calibres (inclusive fuzil), duas espingardas, quatro pistolas, três veículos, 18 radiocomunicadores, 192 pedras de crack, 347 pinos de cocaína, três tabletes e 107 buchas de maconha e 104 pinos de haxixe.