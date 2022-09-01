Aposentada foi morta em Vila Velha por se recusar a dar dinheiro a usuário de drogas

Neusa foi morta porque se negou a dar dinheiro para suspeito, que é usuário de drogas Crédito: Caíque Verli / Acervo familiar

Os suspeitos, dois homens, de 34 e 36 anos, e uma mulher, de 39 anos, foram encontrados pela Guarda Municipal de Vila Velha em uma casa do bairro Vila Batista, onde estava a televisão e joias roubadas da casa de Neusa. A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados pelo crime de latrocínio e serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Segundo o inspetor Schulz, da Guarda de Vila Velha, que estava no momento da abordagem aos suspeitos, eles são usuários de drogas e constantemente pediam dinheiro para Neusa.

"Eles já vinham pegando dinheiro com ela. Iam na casa dela, pegavam algum dinheiro, ela dava dinheiro. Ela se recusou a dar e ele informou que, se ela se recusasse a dar novamente, ele iria matá-la. No dia de ontem (31), ele foi lá novamente, ela falou que não tinha e ele concretizou essa ameaça, vindo a matar a senhora", descreveu o inspetor.

Schulz acrescentou que, por conta da recusa, os suspeitos decidiram entrar na casa e roubar pertences de Neusa. Em seguida, eles resolveram matá-la e, segundo o inspetor, não demonstram remorso pelo crime.

"O que chama a atenção é a frieza deles. Em nenhum momento tiveram arrependimento" Inspetor Schulz - Guarda Municipal de Vila Velha

"É um crime cruel. Ele é usuário de drogas, informou que ela não tinha dado o dinheiro, então decidiram roubar tudo que estava dentro da casa. Em algum momento, ele e o comparsa informaram que iam amarrar a mulher e matá-la. Colocaram um pano na boca dela e mataram ela", detalhou.

Em nota, a Guarda de Vila Velha detalhou que recebeu uma denúncia de um morador dizendo que havia visto três pessoas entrarem em uma casa com uma televisão, que seria de Neusa. Uma equipe foi ao local e encontrou um homem e uma mulher.

Já o terceiro detido foi encontrado em um local chamado "Beco da Morte", próximo da casa onde estavam os outros suspeitos. A guarda divulgou um vídeo do momento da prisão dele. Veja abaixo:

Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte e está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Investigações (Deic). O corpo de Neusa foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames e, depois, ser liberado aos familiares.

ENCONTRADA COM PÉS AMARRADOS

Neusa Ribeiro da Costa foi encontrada morta dentro de casa na noite desta quarta-feira (31). Ela morava sozinha e estava no chão do quarto, com os pés amarrados na cama.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o corpo foi encontrado por vizinhos, que estranharam quando viram o portão da varanda aberto. Chamaram pela aposentada, mas ela não respondeu. Decidiram então entrar na casa e encontraram Neusa ao lado da cama.

Mulher é encontrada morta com pés amarrados em Vila Velha; casa foi revirada Crédito: Acervo familiar

O crime aconteceu na Rua Basílio Costa Longa. Quando os policias militares chegaram ao local encontraram a casa toda revirada. Aos PMs, os vizinhos relataram que deram falta de uma televisão de 55 polegadas, que ficava na sala, além de duas garrafas de bebidas.

Testemunhas ainda disseram que Neusa estava com um lençol amarrado no pescoço. Não havia marcas de sangue na cena do crime. A aposentada morava sozinha na casa e não tinha parentes no Espírito Santo.

Uma sobrinha de Neusa, que mora em São Paulo, ficou surpresa com a morte da tia. Ela conversou por telefone com o repórter Caique Verli.

"A gente mora em São Paulo, outros parentes moram em Belo Horizonte. Ela morava aí há 40 anos. Era minha única tia viva, e eu tinha um carinho muito grande por ela, sempre estava aí", disse a sobrinha da vítima, sem se identificar.

PEDIDO DE JUSTIÇA

O caso chocou os amigos da vítima, que não quiseram gravar entrevista. Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foram ao local fazer os primeiros levantamentos. Eles conversaram com os vizinhos da aposentada e buscaram por imagens de câmeras na rua que podem apontar quem entrou e quem saiu da residência.

A polícia também fez uma perícia em toda a casa. Os investigadores buscam por provas e vestígios de suspeitos. Até a publicação desta reportagem, na noite desta quarta, ninguém tinha sido detido. A família de Neusa ainda tenta entender o que aconteceu e cobra justiça pela morte dela.

"Quero saber o que aconteceu de verdade. E que o culpado, ou culpada, seja punido", completou a mulher.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Polícia Militar informou que foi acionada por populares que perceberam a casa da vizinha de 88 anos toda aberta e estranharam. Eles relataram que, ao entrarem para verificar, encontraram a idosa amarrada a uma cama, aparentemente já em óbito.

"Uma guarnição prosseguiu até o endereço e constatou o óbito da vítima, sendo constatado também o furto de uma TV e de duas garrafas de bebidas. Não foi possível definir a causa da morte no momento do fato, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", disse a corporação, em nota.

Atualização Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou que os três suspeitos foram autuados pelo crime de latrocínio e serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. O texto foi atualizado.