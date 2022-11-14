Enem: professores do ES comentam 1° dia de provas; veja vídeos

Candidatos em frente a local de provas do Enem Crédito: Carlos Alberto Silva

Após o fim do primeiro dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2022 , professores do Centro Educacional Madan analisaram as 90 questões abordadas nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens, além da prova de Redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

Confira em vídeos a análise feita pela equipe do Madan, a pedido de A Gazeta. A divisão foi feita por assuntos, como História, Geografia, Português, Redação, Sociologia e Filosofia. No final, o professor Daniel Rojas Nascimento discorreu sobre o exame em geral. O educador faz a prova há 14 anos para entender como é preparada.

História

Com cerca de 15 questões todos os anos, a prova que aborda sobre ações humanas do passado e no presente fica dentro da área de Ciências Humanas. O professor de História do Madan, Gean Jaccoud, comentou sobre os assuntos abordados este ano.

Geografia

A presença de 9 a 15 questões sobre Geografia já é esperada todo ano no Enem. O professor de Geografia do Madan, Diogo Varejão, comentou sobre cada uma delas.

Sociologia e Filosofia

Os tópicos de Sociologia e Filosofia são temidos por quem não é apaixonado pela área de Ciências Humanas. O professor Enzimar Bravin comentou as questões deste ano.

Linguagens

As 45 questões de Português foram comentadas pela professora Neryanne Zanotelli.

Redação

A redação é um dos momentos mais temidos do primeiro dia. Com necessidade de preencher pelo menos sete linhas sem citar o texto de apoio, o tema deste ano abordou sobre os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". A professora Neryanne Zanotelli discorreu sobre o assunto e como poderia ter sido abordado.

COMENTÁRIO GERAL

O professor Daniel Rojas fez um comentário geral sobre o primeiro dia de provas do Enem.