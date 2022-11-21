Aposentado morre atropelado por ônibus em Barra de São Francisco

Um aposentado de 70 anos morreu atropelado por um ônibus ao atravessar uma avenida no Centro de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de segurança, que registrou imagens do momento do acidente na tarde do último sábado (19), mostra que Valdecir Ribeiro Cardoso estava na faixa de pedestres quando foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens do momento do acidente mostram Valdecir atravessando na faixa de pedestres da Avenida Jones dos Santos Neves. Quando ele alcançou a metade da via, foi atropelado por um ônibus da Viação Pretti que saía dessa mesma via para entrar na Rua Vereador Alacy Costa.

Por nota, a Polícia Militar disse que, quando chegou ao local, o idoso já estava sendo socorrido. “De acordo com uma testemunha, o indivíduo andava muito pela rua e constantemente em estado de embriaguez. No momento da ocorrência, o condutor do ônibus transitava pela Avenida Jones dos Santos Neves, com o semáforo aberto. Ao cruzar a avenida para entrar na Rua Vereador Alacy Costa, atropelou o homem, que segundo a testemunha teria entrado na frente do veículo”, informou a PM, em nota.

De acordo com a PM, o motorista do ônibus permaneceu no local e fez o teste do bafômetro que deu negativo. O Corpo de Bombeiros disse que a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O pedestre apresentava fratura exposta nas duas pernas, estava inconsciente e com batimentos cardíacos fracos.

"Com a gravidade dos ferimentos da vítima, os militares auxiliaram no resgate, colocando o homem em prancha rígida, para ser transportado ao hospital. A vítima foi levada para o Hospital Dr. Alceu Melgaço", respondeu a corporação, por nota.

O que diz a empresa responsável pelo ônibus

Por nota, a Viação Pretti lamentou o acidente e garantiu que prestou suporte e assistência à vítima e os familiares. A empresa informou que o acidente envolveu um veículo que faz a linha Barra de São Francisco - Mantena (MG).