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Na faixa de pedestres

Aposentado morre atropelado por ônibus em Barra de São Francisco

Imagens de câmera de segurança mostra que Valdecir Ribeiro Cardoso, de 70 anos, foi atingido pelo veículo no Centro enquanto estava atravessando avenida, na faixa de pedestres
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 nov 2022 às 12:42

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 12:42

Um aposentado de 70 anos morreu atropelado por um ônibus ao atravessar uma avenida no Centro de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de segurança, que registrou imagens do momento do acidente na tarde do último sábado (19), mostra que Valdecir Ribeiro Cardoso estava na faixa de pedestres quando foi atingido.
Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens do momento do acidente mostram Valdecir atravessando na faixa de pedestres da Avenida Jones dos Santos Neves. Quando ele alcançou a metade da via, foi atropelado por um ônibus da Viação Pretti que saía dessa mesma via para entrar na Rua Vereador Alacy Costa.
 Por nota, a Polícia Militar disse que, quando chegou ao local, o idoso já estava sendo socorrido. “De acordo com uma testemunha, o indivíduo andava muito pela rua e constantemente em estado de embriaguez. No momento da ocorrência, o condutor do ônibus transitava pela Avenida Jones dos Santos Neves, com o semáforo aberto. Ao cruzar a avenida para entrar na Rua Vereador Alacy Costa, atropelou o homem, que segundo a testemunha teria entrado na frente do veículo”, informou a PM, em nota.
De acordo com a PM, o motorista do ônibus permaneceu no local e fez o teste do bafômetro que deu negativo. O Corpo de Bombeiros disse que a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O pedestre apresentava fratura exposta nas duas pernas, estava inconsciente e com batimentos cardíacos fracos.
"Com a gravidade dos ferimentos da vítima, os militares auxiliaram no resgate, colocando o homem em prancha rígida, para ser transportado ao hospital. A vítima foi levada para o Hospital Dr. Alceu Melgaço", respondeu a corporação, por nota.

O que diz a empresa responsável pelo ônibus

Por nota, a Viação Pretti lamentou o acidente e garantiu que prestou suporte e assistência à vítima e os familiares. A empresa informou que o acidente envolveu um veículo que faz a linha Barra de São Francisco - Mantena (MG).

Nota da Viação Pretti na íntegra

O Grupo Pretti, por meio dos canais de comunicação disponíveis, vem a público lamentar profundamente e prestar esclarecimentos sobre o ocorrido no dia 19 de novembro de 2022, onde um de nossos veículos de transporte, com itinerário Barra de São Francisco - Mantena, se envolveu em um lamentável acidente, vitimando um pedestre; que fora atendido e hospitalizado imediatamente. Informamos que prestamos total suporte e assistência à vítima e seus familiares. Reiteramos que nós do Grupo Pretti temos um forte compromisso com uma direção segura, consciente e responsável, e não mediremos esforços para apurar as causas deste ocorrido, bem como tomaremos medidas rigorosas para que casos como este não mais ocorram, reforçando ainda mais a segurança em todos os nossos processos de transporte. Mais uma vez, lamentamos profundamente o ocorrido e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

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