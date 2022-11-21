Aposentado morre atropelado por ônibus em Barra de São Francisco

O que diz a empresa responsável pelo ônibus
Nota da Viação Pretti na íntegra
O Grupo Pretti, por meio dos canais de comunicação disponíveis, vem a público lamentar profundamente e prestar esclarecimentos sobre o ocorrido no dia 19 de novembro de 2022, onde um de nossos veículos de transporte, com itinerário Barra de São Francisco - Mantena, se envolveu em um lamentável acidente, vitimando um pedestre; que fora atendido e hospitalizado imediatamente.
Informamos que prestamos total suporte e assistência à vítima e seus familiares.
Reiteramos que nós do Grupo Pretti temos um forte compromisso com uma direção segura, consciente e responsável, e não mediremos esforços para apurar as causas deste ocorrido, bem como tomaremos medidas rigorosas para que casos como este não mais ocorram, reforçando ainda mais a segurança em todos os nossos processos de transporte.
Mais uma vez, lamentamos profundamente o ocorrido e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.