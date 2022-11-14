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Cliente agride atendente de caixa em bar por causa de troco em Linhares

Vítima registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e caso foi registrado como lesão corporal leve. Cliente empurrou um computador e outros objetos contra a atendente
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 nov 2022 às 13:03

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 13:03

Uma atendente de caixa foi agredida por um cliente em um bar no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (13). A vítima sofreu ferimentos no rosto após o suspeito empurrar um computador e outros objetos que estavam em uma bancada em direção à mulher. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento da agressão.
Segundo apuração da TV Gazeta Norte, a confusão ocorreu porque o homem fez um pagamento e depois pediu a devolução de uma parte do valor. Ele teria ficado nervoso ao saber que não teria como receber o troco. Conforme boletim de ocorrência registrado pela atendente de caixa, o cliente ainda teria a ameaçado de morte antes de deixar o local.
O gerente do estabelecimento não quis gravar entrevista, mas disse ao repórter Cristian Miranda que o homem estava em uma mesa com outras duas pessoas. Ele foi ao caixa e efetuou o pagamento, via Pix, de todos os itens consumidos. Em seguida, o cliente pediu para pagar apenas as bebidas que ele havia consumido e dividir a conta, mas a atendente informou que não poderia cancelar a operação e devolver parte da quantia porque já havia dado baixa no sistema.
A atendente, segundo o gerente do bar, ainda sugeriu que o homem dividisse a conta com outras pessoas que estavam com ele, mas ele reagiu com a agressão. Na gravação, o homem aparece, ao lado da esposa dele do outro lado do balcão, entregando o papel da conta para a funcionária do caixa e, em seguida, empurra todos os objetos que estão sobre a estrutura na direção da vítima.
A atendente de caixa foi socorrida para um hospital e levou pontos no rosto, na altura da sobrancelha, onde sofreu um corte. Ela está bem. Segundo o gerente do bar, o boletim de ocorrência foi registrado e a funcionária deve fazer um exame de corpo de delito na próxima quarta-feira (16).
Depois do ocorrido, a vítima, que pediu não ser identificada, disse estar assustada e pede por justiça. "No momento estou em choque com toda repercussão e com medo do que pode acontecer comigo, por esse homem ser tão agressivo. Tudo que meu gerente falou foi o que realmente aconteceu. Estou tomando todas a medidas dentro da lei e esperando que a justiça seja feita", disse.
A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como lesão corporal leve e será investigado.

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