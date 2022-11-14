Cliente agride atendente de caixa em bar por causa de troco em Linhares

Uma atendente de caixa foi agredida por um cliente em um bar no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (13). A vítima sofreu ferimentos no rosto após o suspeito empurrar um computador e outros objetos que estavam em uma bancada em direção à mulher. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento da agressão.

Segundo apuração da TV Gazeta Norte, a confusão ocorreu porque o homem fez um pagamento e depois pediu a devolução de uma parte do valor. Ele teria ficado nervoso ao saber que não teria como receber o troco. Conforme boletim de ocorrência registrado pela atendente de caixa, o cliente ainda teria a ameaçado de morte antes de deixar o local.

O gerente do estabelecimento não quis gravar entrevista, mas disse ao repórter Cristian Miranda que o homem estava em uma mesa com outras duas pessoas. Ele foi ao caixa e efetuou o pagamento, via Pix, de todos os itens consumidos. Em seguida, o cliente pediu para pagar apenas as bebidas que ele havia consumido e dividir a conta, mas a atendente informou que não poderia cancelar a operação e devolver parte da quantia porque já havia dado baixa no sistema.

A atendente, segundo o gerente do bar, ainda sugeriu que o homem dividisse a conta com outras pessoas que estavam com ele, mas ele reagiu com a agressão. Na gravação, o homem aparece, ao lado da esposa dele do outro lado do balcão, entregando o papel da conta para a funcionária do caixa e, em seguida, empurra todos os objetos que estão sobre a estrutura na direção da vítima.

A atendente de caixa foi socorrida para um hospital e levou pontos no rosto, na altura da sobrancelha, onde sofreu um corte. Ela está bem. Segundo o gerente do bar, o boletim de ocorrência foi registrado e a funcionária deve fazer um exame de corpo de delito na próxima quarta-feira (16).

Depois do ocorrido, a vítima, que pediu não ser identificada, disse estar assustada e pede por justiça. "No momento estou em choque com toda repercussão e com medo do que pode acontecer comigo, por esse homem ser tão agressivo. Tudo que meu gerente falou foi o que realmente aconteceu. Estou tomando todas a medidas dentro da lei e esperando que a justiça seja feita", disse.