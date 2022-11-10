Grupo é detido com três submetralhadoras dentro de casa em Linhares

Material apreendido durante ação policial Crédito: Divulgação/PMES

Três submetralhadoras foram apreendidas com um grupo de quatro indivíduos – dois jovens, de 20 e 29 anos; e dois adolescentes, de 14 e 15 – foram detidos na tarde de quarta-feira (9), dentro de uma casa no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos – que se envolviam em confrontos com gangues rivais na região – se escondiam na residência e a utilizavam como base.

A PM informou que, quando perceberam a presença dos militares no local, os suspeitos tentaram pular o muro dos fundos da casa. Três deles estavam armados, um com revólver e dois com submetralhadoras, e, ao notarem o cerco policial no entorno do imóvel, voltaram para o interior da residência.

Os policiais entraram no imóvel e encontraram o trio correndo para o banheiro. Em seguida, os três suspeitos se renderam e um quarto indivíduo ficou na sala. No chão do cômodo, foram vistas duas metralhadoras semi-industrializadas e um revólver. Durante as buscas, foi encontrada na cozinha uma mochila com outra submetralhadora. Além das armas, foram apreendidas 66 munições de calibre 380, cinco carregadores para as submetralhadoras e três buchas de maconha.

De acordo com a PM, durante a abordagem, três indivíduos confirmaram que se envolveram em um confronto com militares na última semana no mesmo bairro. Eles relataram que não sabiam que policiais estavam na ação, acreditavam que seria um grupo rival. Na ocasião, os PMs não conseguiram deter os suspeitos.

Segundo a Polícia Militar, investigações apontam que o quarteto faz parte de um grupo que tem como chefe um traficante que disputa o controle do tráfico na região.