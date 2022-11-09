Foragido por assassinato e roubo é preso dentro de ônibus em Linhares

Suspeito foi encontrado dentro de ônibus na saída de Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Um jovem de 22 anos, foragido da Justiça, foi preso na madrugada desta quarta-feira (9) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, dentro de um ônibus, durante uma operação da Polícia Civil. Contra Diego Maia dos Reis Medeiro havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo.

A Polícia Civil informou que recebeu denúncias de que criminosos com mandados de prisão em aberto estariam infiltrados entre trabalhadores rurais transportados no ônibus. O veículo foi parado por policiais em um cerco na saída do Centro de Linhares e Diego estava dentro dele.