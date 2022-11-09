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Durante operação

Foragido por assassinato e roubo é preso dentro de ônibus em Linhares

Polícia Civil disse que flagrou Diego Maia dos Reis Medeiro no ônibus após denúncias de que criminosos estariam infiltrados entre trabalhadores rurais transportados no veículo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 nov 2022 às 18:01

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 18:01

Suspeito foi encontrado dentro de ônibus na saída de Linhares
Suspeito foi encontrado dentro de ônibus na saída de Linhares Crédito: Divulgação/PCES
Um jovem de 22 anos, foragido da Justiça, foi preso na madrugada desta quarta-feira (9) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, dentro de um ônibus, durante uma operação da Polícia Civil. Contra Diego Maia dos Reis Medeiro havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo.
A Polícia Civil informou que recebeu denúncias de que criminosos com mandados de prisão em aberto estariam infiltrados entre trabalhadores rurais transportados no ônibus. O veículo foi parado por policiais em um cerco na saída do Centro de Linhares e Diego estava dentro dele.
O jovem foi levado até a Delegacia Regional de Linhares, onde passou por um interrogatório, e depois foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, Diego tem envolvimento em um homicídio no bairro Aviso e também praticou crime de roubo.

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