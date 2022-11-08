Briga por compra de pássaro de R$ 2,5 mil termina em morte em Linhares

Documento do passarinho "Kalhambeke" Crédito: Divulgação/PCES

O coleirinho baiano, o tipo de passarinho envolvido na negociação, custou R$ 2,5 mil e tinha até nome: “Kalhambeke”. Ele é anilhado. Ou seja, tem o documento de identificação, com informações de registro, o nome do criador e a data de nascimento do animal. Houve uma discussão pelo não pagamento da ave, e José Marcos foi morto pela dupla. Depois teve o corpo escondido.

A PC identificou os suspeitos como: José Adriano Batista da Silva, 31 anos, que tem o apelido de ‘Alagoano’, criador do “Kalhambeke”, de acordo com o documento do pássaro. O parceiro dele no crime, segundo a polícia, é Vair Campista Cabral, de 23 anos, morador de Linhares. Eles fugiram logo após o crime, deixando tudo o que tinham para trás. O delegado pediu a prisão dos dois, que agora são procurados.

Suspeitos são procurados: à esquerda, José Adriano Batista da Silva; à direita, Vair Campista Cabral Crédito: Divulgação/PCES