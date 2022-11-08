Briga por compra de pássaro de R$ 2,5 mil termina em morte em Linhares

Uma dívida de R$ 2,5 mil pela compra de um pássaro motivou a morte de José Marcos Pereira de Souza, de 40 anos, no distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo, em agosto deste ano. A investigação da Polícia Civil concluiu que a vítima se envolveu em uma briga com o homem que vendeu a ave para ele e depois foi assassinado com tiros na cabeça e na nuca. Um outro suspeito também participou do crime.
O coleirinho baiano, o tipo de passarinho envolvido na negociação, custou R$ 2,5 mil e tinha até nome: “Kalhambeke”. Ele é anilhado. Ou seja, tem o documento de identificação, com informações de registro, o nome do criador e a data de nascimento do animal. Houve uma discussão pelo não pagamento da ave, e José Marcos foi morto pela dupla. Depois teve o corpo escondido.
A PC identificou os suspeitos como: José Adriano Batista da Silva, 31 anos, que tem o apelido de ‘Alagoano’, criador do “Kalhambeke”, de acordo com o documento do pássaro. O parceiro dele no crime, segundo a polícia, é Vair Campista Cabral, de 23 anos, morador de Linhares. Eles fugiram logo após o crime, deixando tudo o que tinham para trás. O delegado pediu a prisão dos dois, que agora são procurados.
Quem tiver informações sobre o paradeiro dos autores do homicídio pode acionar o Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.