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Pássaro "Kalhambeke"

Briga por compra de pássaro de R$ 2,5 mil termina em morte em Linhares

Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime foi cometido pelo criador da ave, que vendeu o pássaro para a vítima e não recebeu o pagamento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 nov 2022 às 15:55

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 15:55

Documento do passarinho
Documento do passarinho "Kalhambeke" Crédito: Divulgação/PCES
Uma dívida de R$ 2,5 mil pela compra de um pássaro motivou a morte de José Marcos Pereira de Souza, de 40 anos,  no distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo, em agosto deste ano. A investigação da Polícia Civil concluiu que a vítima se envolveu em uma briga com o homem que vendeu a ave para ele e depois foi assassinado com tiros na cabeça e na nuca. Um outro suspeito também participou do crime. 
O coleirinho baiano, o tipo de passarinho envolvido na negociação, custou R$ 2,5 mil e tinha até nome: “Kalhambeke”. Ele é anilhado. Ou seja, tem o documento de identificação, com informações de registro, o nome do criador e a data de nascimento do animal. Houve uma discussão pelo não pagamento da ave, e José Marcos foi morto pela dupla. Depois teve o corpo escondido.
A PC identificou os suspeitos como: José Adriano Batista da Silva, 31 anos, que tem o apelido de ‘Alagoano’, criador do “Kalhambeke”, de acordo com o documento do pássaro. O parceiro dele no crime, segundo a polícia, é Vair Campista Cabral, de 23 anos, morador de Linhares. Eles fugiram logo após o crime, deixando tudo o que tinham para trás. O delegado pediu a prisão dos dois, que agora são procurados.
Suspeitos são procurados: à esquerda, José Adriano Batista da Silva; à direita, Vair Campista Cabral
Suspeitos são procurados: à esquerda, José Adriano Batista da Silva; à direita, Vair Campista Cabral Crédito: Divulgação/PCES
Quem tiver informações sobre o paradeiro dos autores do homicídio pode acionar o Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

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