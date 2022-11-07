Suspeito de furto acaba preso após ser espancado até desmaiar Linhares

Um homem de 35 anos foi preso na tarde deste domingo (6) por furtar latas de tinta de um imóvel em obras bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Antes de ser autuado pela Polícia Civil, o suspeito – que fretou um carro para levar a mercadora – foi detido e agredido por populares até desmaiar.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, um homem contou aos policiais que flagrou um veículo com dois homens saindo da obra em que ele trabalha furtando diversos baldes de tinta de 18 litros na carroceria do automóvel.
O trabalhador acionou o patrão dele e, juntos, ambos saíram em busca do carro – que foi localizado na Avenida Lagoa Bonita, próximo a um supermercado. Após o veículo ser abordado pelos dois, moradores se aglomeraram para saber o que havia acontecido. Quando ficaram sabendo sobre o furto, passaram a agredir o suspeito, que chegou a desmaiar.
O motorista do carro contou aos militares que foi contratado para fazer um frete e não sabia que o suspeito furtaria os produtos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Linhares para prestar depoimento. O suspeito do furto foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral, onde ficou sob escolta policial.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que, após deixar o hospital, o suspeito de 35 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por furto. Como não pagou a fiança estipulada, ele foi encaminhado para o presídio. Nenhum suspeito da lesão corporal contra o homem foi detido ou conduzido à delegacia.