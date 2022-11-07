Suspeito de furto acaba preso após ser espancado até desmaiar Linhares

O trabalhador acionou o patrão dele e, juntos, ambos saíram em busca do carro – que foi localizado na Avenida Lagoa Bonita, próximo a um supermercado. Após o veículo ser abordado pelos dois, moradores se aglomeraram para saber o que havia acontecido. Quando ficaram sabendo sobre o furto, passaram a agredir o suspeito, que chegou a desmaiar.