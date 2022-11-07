Flagrado com vídeos de abuso de crianças, servidor público do ES paga R$ 60 mil de fiança

Funcionário público foi preso com material envolvendo abuso ou exploração sexual infantil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um funcionário público de 54 anos, que trabalha na Prefeitura da Serra , foi preso pela polícia com vídeos de abuso e exploração sexual infantil em um celular. A prisão ocorreu na última terça-feira (1º), durante operação da equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e o suspeito foi autuado por armazenar imagens com cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente, mas responde pelo crime em liberdade após pagar fiança de R$ 60.600 – estipulada na delegacia de Polícia Civil. O nome e o cargo ocupado pelo investigado não foram divulgados.

O delegado Brenno Andrade, titular da DRCC, afirmou que o suspeito inicialmente não quis colaborar com a investigação, se recusando a passar a senha dos dispositivos digitais.

"Ele não colaborou com a polícia e não quis passar as senhas dos dispositivos. Mas a polícia conseguiu com autorização judicial. Encontramos vídeos de abuso sexual, a maioria de meninos", disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, a fiança foi o maior valor estipulado pela delegacia e a maior quantia paga por um suspeito em toda a história da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Na mesma casa, um outro homem de 44 anos foi preso. O técnico em segurança do trabalho, no entanto, não ficou na cadeia pelo mesmo motivo do funcionário público. A polícia informou que o homem não tinha material envolvendo abuso ou exploração de criança, mas estava com uma arma, 50 munições e substância semelhante a maconha.

Munições, substância e arma foram apreendidas com homem na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Apesar de ser uma arma permitida para uso, ele não tinha registro para ter o item em casa. Foi fixada uma fiança superior a R$ 3 mil. O valor foi pago e ele também responderá em liberdade por posse irregular de arma de fogo e pela substância encontrada.