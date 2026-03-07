Homem é encontrado morto a tiros em propriedade rural de Pancas
Um homem identificado como Darci Bassani, cuja idade não foi informada, foi morto a tiros na manhã deste sábado (7), na região de Córrego Pratinha, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma caminhonete estacionada em frente a uma porteira trancada com cadeado pelo lado de dentro de uma propriedade rural. Em frente ao veículo estava o corpo da vítima, que apresentava sinais evidentes de violência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pancas. A corporação não explicou qual seria a motivação do crime, e disse que nenhum suspeito foi preso.