Em propriedade rural

Pai e filho morrem durante escavação de túnel em Santa Maria de Jetibá

Principal suspeita é que Marciel e Gabriel Waiandt teriam se intoxicado com fumaça de bomba hidráulica enquanto garimpavam em busca de pedras preciosas

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:07

Marciel Waiandt e Gabriel Waiandt morreram em túnel quando estariam procurando pedras preciosas Crédito: Arquivo pessoal

Pai e filho morreram enquanto faziam escavações em um túnel, dentro de uma propriedade rural em Córrego Simão, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (6). Testemunhas contaram que as vítimas, Gabriel Waiandt, de 23 anos e, Marciel Waiandt, de 44, estariam garimpando em busca de pedras preciosas quando teriam ficado intoxicados ao inalar fumaça tóxica, possivelmente exalada por uma bomba hidráulica movida a óleo diesel e usada para drenar a água do local onde estavam. Na declaração de óbito, porém, a causa das mortes foi registrada como indeterminada, sendo necessário a realização de novos exames para a identificação.

Amiga da família, Eliza Reanlow contou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que as vítimas eram produtoras de morango em Santa Maria e, nas horas vagas, tinham o costume de garimpar. Ela relata que, na sexta-feira (6), pai e filho foram ao túnel, de cerca de 50 metros, que eles mesmo haviam escavado. Quando a água começou a jorrar no local, ligaram uma bomba hidráulica para fazer a drenagem. "Era uma bomba doméstica pequena, que usavam na lavoura. Eles acabaram se intoxicando com a fumaça do diesel", disse Eliza.

Em nota, a Polícia Militar afirma que, como o motor da bomba era a combustão, possivelmente houve o acúmulo de gases tóxicos no interior do túnel, o que teria levado à intoxicação e ao desmaio de quem estava no local.

Conforme apuração da TV Gazeta, além das vítimas, outras duas pessoas também estavam participando da escavação: um irmão de Marciel e um vizinho da família. O irmão de Marciel teria saído do túnel mais cedo, pouco depois de a bomba ser ligada, sentindo mal-estar e dor de cabeça.

Do lado de fora do túnel, acompanhando a escavação, estava o dono da fazenda. Segundo a apuração da TV Gazeta, foi ele quem percebeu quando o grupo começou a pedir ajuda. Quando outras pessoas chegaram para prestar socorro, o fazendeiro conseguiu resgatar do garimpo o vizinho, amigo da família, que foi levado ao Hospital Madre Regina, em Santa Teresa, onde permanece em observação em estado estável. Ele também retirou Marciel, que já estava morto.

Na mesma hora, o irmão de Marciel, que havia saído do túnel antes e estava em casa, voltou ao local às pressas, de onde retirou o sobrinho também já morto. Depois disso, ele também precisou ser socorrido e levado ao hospital, onde foi medicado e já teve alta.

Neste sábado (7), outras três pessoas que ajudaram no socorro das vítimas também se sentiram mal e precisaram ser internadas. Um deles foi o irmão de Gabriel, de 18 anos. Segundo relato de testemunhas, o jovem teria se intoxicado após fazer respiração boca a boca na tentativa de salvar o pai, Marciel, e o irmão. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos outros hospitalizados.

O velório de pai e filho será realizado na casa da família e o sepultamento está marcado para as 9 horas de domingo (8), no cemitério da comunidade. A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para serem necropsiados. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta