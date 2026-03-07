Sem fiança

Advogada presa em casa com drogas em Vitória é solta após audiência de custódia

Justiça concedeu liberdade provisória sem fiança a Ariany dos Santos Alves; Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos, preso com ela, teve a prisão convertida em preventiva

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:44

Ariany dos Santos Alves, de 34 anos, recebeu liberdade provisória da Justiça do Espírito Santo Crédito: Redes Sociais e Divulgação

A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória, sem fiança, à advogada Ariany dos Santos Alves, de 34 anos, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (6). Ela foi presa em flagrante dentro de uma casa onde havia drogas, no bairro Itararé, em Vitória, na quinta-feira (5). Com ela também estava Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos. No caso dele, foi determinada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

No documento judicial, a magistrada afirma que levou em consideração o fato de Ariany ser ré primária, possuir residência fixa e exercer atividade profissional. Em relação a Edmaycon, a juíza destacou a quantidade de droga apreendida, os registros criminais e o fato de ele já estar utilizando monitoramento eletrônico no momento em que recebeu voz de prisão da Polícia Militar.

Leia mais Homem preso com advogada em Vitória foi liberado da cadeia 12 dias antes

Os dois foram localizados após patrulhamento da corporação com o auxílio de um cão farejador. O animal levou os policiais até uma casa onde foram encontrados pinos de cocaína, buchas de maconha e porções de haxixe próximos ao portão do imóvel. Segundo a polícia, dois homens fugiram pela janela ao perceberem a presença dos militares.

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram Ariany e Edmaycon no local. Dentro da casa havia crack, haxixe, material para embalar drogas e vestígios de cocaína sobre uma mesa.

A reportagem tenta localizar a defesa dos citados. O espaço segue aberto para manifestação.

