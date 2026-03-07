Advogada presa em casa com drogas em Vitória é solta após audiência de custódia

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:44
A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória, sem fiança, à advogada Ariany dos Santos Alves, de 34 anos, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (6). Ela foi presa em flagrante dentro de uma casa onde havia drogas, no bairro Itararé, em Vitória, na quinta-feira (5). Com ela também estava Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos. No caso dele, foi determinada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
No documento judicial, a magistrada afirma que levou em consideração o fato de Ariany ser ré primária, possuir residência fixa e exercer atividade profissional. Em relação a Edmaycon, a juíza destacou a quantidade de droga apreendida, os registros criminais e o fato de ele já estar utilizando monitoramento eletrônico no momento em que recebeu voz de prisão da Polícia Militar.
Os dois foram localizados após patrulhamento da corporação com o auxílio de um cão farejador. O animal levou os policiais até uma casa onde foram encontrados pinos de cocaína, buchas de maconha e porções de haxixe próximos ao portão do imóvel. Segundo a polícia, dois homens fugiram pela janela ao perceberem a presença dos militares.
Ao entrarem na residência, os policiais encontraram Ariany e Edmaycon no local. Dentro da casa havia crack, haxixe, material para embalar drogas e vestígios de cocaína sobre uma mesa.
A reportagem tenta localizar a defesa dos citados. O espaço segue aberto para manifestação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o