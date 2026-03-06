A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Após seis dias internado, morre motociclista que bateu em carro em Cachoeiro

Publicado em 06/03/2026 às 19h48
Guilherme Lima Silva, de 35 anos, morreu após seis dias internado após acidente em Cachoeiro
Guilherme Lima Silva, de 35 anos, morreu após seis dias internado após acidente em Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Morreu nesta sexta-feira (6) o motociclista que ficou ferido ao bater em um carro que fazia uma conversão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares de Guilherme Lima Silva, de 35 anos, que estava internado há seis dias no hospital Santa Casa de Misericórdia. O velório vai acontecer a partir das 10h de sábado (7), no cemitério do bairro Coronel Borges.

O acidente ocorreu na noite de sábado (28) na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina. Na ocasião, o motorista do carro disse à Polícia Militar que se assustou ao ver uma pessoa apontando a arma para ele e acabou entrando na pista contrária. Nesse momento, a moto bateu na lateral do veículo. Guilherme foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o hospital. 

Publicidade