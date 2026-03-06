Após seis dias internado, morre motociclista que bateu em carro em Cachoeiro
Morreu nesta sexta-feira (6) o motociclista que ficou ferido ao bater em um carro que fazia uma conversão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares de Guilherme Lima Silva, de 35 anos, que estava internado há seis dias no hospital Santa Casa de Misericórdia. O velório vai acontecer a partir das 10h de sábado (7), no cemitério do bairro Coronel Borges.
O acidente ocorreu na noite de sábado (28) na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina. Na ocasião, o motorista do carro disse à Polícia Militar que se assustou ao ver uma pessoa apontando a arma para ele e acabou entrando na pista contrária. Nesse momento, a moto bateu na lateral do veículo. Guilherme foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o hospital.