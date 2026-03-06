Após seis dias internado, morre motociclista que bateu em carro em Cachoeiro

Morreu nesta sexta-feira (6) o motociclista que ficou ferido ao bater em um carro que fazia uma conversão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares de Guilherme Lima Silva, de 35 anos, que estava internado há seis dias no hospital Santa Casa de Misericórdia. O velório vai acontecer a partir das 10h de sábado (7), no cemitério do bairro Coronel Borges.