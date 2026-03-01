Motociclista fica ferido ao atingir carro que atravessava rua em Cachoeiro

Um motociclista de 35 anos ficou ferido ao bater num carro que tentava fazer uma conversão, na noite de sábado (28), no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Com o impacto entre os veículos, a vítima acabou sendo arremessada e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa.

A batida aconteceu na Avenida Aristides Campos. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o carro dá seta, tenta entrar em outra rua e acaba sendo atingido pela moto.

O motorista do automóvel, um jovem de 21 anos, disse à polícia que se assustou ao ver uma pessoa apontando a arma para ele do lado de fora do veículo. Com isso, acabou entrando na pista contrária por medo de ser baleado.

Ele fez teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, e depois foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, a motocicleta envolvida na colisão estava com o licenciamento em atraso e foi removida ao pátio credenciado.