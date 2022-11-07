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Em Viana

Homem é flagrado com 9,3 kg de pasta base de cocaína em carro na BR 101

Tabletes da droga estavam escondidos dentro de um cilindro compressor de ar. Além da pasta base de cocaína, foram apreendidas duas armas durante abordagem ao veículo
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 nov 2022 às 08:42

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 08:42

PRF apreende mais de 9 kg de cocaína na BR 101
PRF apreende mais de 9 kg de cocaína na BR 101 Crédito: PRF / Divulgação
Um homem de 41 anos foi detido após ser flagrado transportando nove tabletes contendo pasta base de cocaína – totalizando 9,3 kg da droga – na BR 101, em Viana, na tarde deste domingo (6). No carro do suspeito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda encontrou duas armas de fogo, que também foram apreendidas.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela PRF, durante fiscalização na unidade operacional de Viana, um Hyundai HB20 foi abordado e ao condutor foi solicitado que mostrasse os documentos. O homem informou que tinha saído do Estado de Goiás. Durante a verificação do carro e fiscalização dos equipamentos obrigatórios, foi necessário retirar um cilindro compressor de ar que estava no porta-malas. Os agentes perceberam que o peso do objeto estava acima do normal e questionaram o condutor.
O homem de 41 anos apresentou nervosismo e contradições ao falar sobre o uso do equipamento e os motivos da vinda de Goiás. Ao perceber a desconfiança dos policiais, o condutor confessou estar transportando drogas no interior do cilindro compressor.
Os policiais encontraram na parte inferior do cilindro uma pequena janela que ao ser aberta, foram descobertos nove tabletes de pasta base de cocaína embalados em fita adesiva, que pesavam 9,3 kg, e duas armas de fogo – um revólver e uma pistola, além de dois carregadores de pistola.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, foi dada voz de prisão ao condutor por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Ele foi encaminhado a Delegacia Regional de Cariacica, com o material apreendido.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, o suspeito contou aos policiais que as drogas seriam distribuídas em bairros nobres de Vila Velha.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 41 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). "Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados. As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições", afirmou a corporação, em nota.

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