Vídeo mostra resgate surpreendente de homem em navio em movimento no ES

Notaer faz resgate surpreendente em navio em movimento na costa do ES Crédito: Notaer

Um brasileiro identificado como Luciano dos Santos Junior, de 29 anos, foi resgatado de um navio no litoral do Espírito Santo neste domingo (6) pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). A embarcação, com bandeira do do Panamá, estava a 200 km de distância da costa e, por não contar com área de pouso, o resgate teve de ser feito em movimento.

A operação teve início por volta das 6h30 da manhã, quando a Capitania dos Portos recebeu um pedido de socorro do navio. A embarcação passava próximo do litoral capixaba, na direção de Vila Velha, e solicitou o salvamento de um vistoriador naval que atuava no navio. Pelos relatos dos tripulantes, o homem estava com cálculo renal.

A Capitania então acionou o Notaer, mas a equipe avaliou a situação e entendeu que o resgate naquelas circunstâncias era impossível, tendo em vista que o navio estava a 200 km da costa e as aeronaves não têm a autonomia necessária para esse percurso. A equipe do Notaer então solicitou que o navio se aproximasse mais.

Navio sem área de pouso

O procedimento de aproximação foi iniciado e só terminou no meio da tarde. Após resgatar um homem em Santa Teresa e trazê-lo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o Notaer recebeu a informação de que o navio estava mais próximo da costa, entre Itaparica e Praia da Costa, na Baia de Vitória.

Um helicóptero do Notaer se dirigiu até o navio, mas encontrou outro desafio. Por ser uma embarcação destinada ao transporte de grãos, sendo cumprido e estreito, não havia área de pouso, como explica o Major Pablo, chefe da Seção de Comunicação do Núcleo.