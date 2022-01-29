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Na Barra do Jucu

Operação da PM e Notaer apreende maconha, crack e cocaína em Vila Velha

A ação ocorreu neste sábado (29), no Morro da Concha, Barra do Jucu, e contou com o auxílio de cão farejador e apoio aéreo

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 17:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2022 às 17:30
Cão farejador auxiliou a operação na busca por entorpecentes Crédito: Polícia Militar
Operação da PM e Notaer apreende maconha, crack e cocaína em Vila Velha
A Polícia Militar realizou uma operação conjunta com o Núcleo de Operações Aéreas (Notaer), neste sábado (29), no Morro da Concha, na Barra  do Jucu, em Vila Velha, Grande Vitória. Conforme informou a corporação, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e traficantes ostentam armas à luz  do dia, intimidando banhistas e turistas.
Enquanto as equipes em terra subiam o morro, os integrantes da aeronave Harpia avistaram dois indivíduos — um deles de camisa de basquete da NBA e mochila, se evadindo para a praia do meio. O suspeito foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele ou próximo.
Dando continuidade às buscas com cão farejador de armas e drogas, foram encontrados entorpecentes no meio do mato em dois pontos distintos. O material foi recolhido e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.
  • Material apreendido:
  • 58 pedras de crack;
  • 44 pinos de cocaína;
  • 37 buchas de maconha.

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