Preso último suspeito de envolvimento em chacina em ilha de Vitória

Victor Bertholini Fernandes é suspeito de ser um dos executores da chacina ocorrida em ilha de Vitória. Ele foi preso em Cariacica nesta sexta-feira (28) Crédito: Divulgação | PCES

Victor Bertholini Fernandes, de 20 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime desde novembro de 2020. Ele foi preso no bairro Porto de Santana, em Cariacica, por policiais militares que faziam um patrulhamento.

Victor andava na rua quando foi abordado pela equipe e não reagiu à prisão. Com ele, foram encontrados uma arma, munição e três celulares. O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.

Conhecido como "chacina da ilha", o crime ocorrido em 28 de setembro de 2020 teve como vítimas Pablo Ricardo Lima Silva, de 21 anos; Wesley Rodrigues Souza, de 29; Yuri Carlos de Sousa Silva, de 23; e Vitor da Silva Alves, de 19. Outros dois jovens foram baleados, mas sobreviveram, segundo a polícia, devido a um erro de pontaria dos criminosos.

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Conforme explicou na época o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho, o crime foi cometido por membros de uma facção criminosa da região conhecida como Morro do Quiabo, em Porto de Santana. No entanto, não há nenhuma comprovação de que os jovens assassinados tenham relação com facções criminosas rivais.

O inquérito policial da chacina foi concluído em novembro do mesmo ano. As investigações apontaram o envolvimento de seis pessoas. Vitor, o único suspeito que estava foragido, é apontado pela Polícia Civil como um dos executores das vítimas.

Além dele, foram presos Felipe Domingos Lopes, responsável por coordenar o ataque e efetuar os primeiros disparos; Adriano Emanoel de Oliveira Tavares, coautor do crime; e Werik Sant'ana dos Santos da Silva, que pilotou o barco que levou os criminosos até a ilha.

Dois adolescentes, que não tiveram identidades reveladas, também tiveram participação no crime. Os suspeitos foram apreendidos no dia 1º e no dia 12 de fevereiro do ano passado também em Cariacica.