Fiança: o que é e em que casos se aplica? Advogado explica

A depender do crime, o delegado ou juiz. Levando em consideração a gravidade do crime, a periculosidade do criminoso, o patrimônio desse criminoso. A fiança pode alcançar até 200 mil salários mínimos. Assim como pode ser fixada em um salário mínimo. O que se exige é que esse valor indique que esse réu, se não comparecer a uma audiência, já perde esse dinheiro. Então, 200 mil* salários mínimos para uma pessoa é um valor expressivo e que ele certamente vai comparecer ao processo. *No caso de crime com pena superior a quatro anos, a fiança arbitrada por ser de 10 a 200 salários mínimos. Mas, dependendo do patrimônio do preso, a fiança pode ser aumentada em até mil vezes.