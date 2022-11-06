Corpo de homem é encontrado amordaçado e queimado no Noroeste do ES

O corpo de um homem foi encontrado com sinais de violência, na manhã deste domingo (6), às margens da rodovia ES 080, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava amordaçada, com marcas de queimaduras e as mãos amarradas em fios.
O corpo estava em uma pastagem, cerca de 15 metros após uma cerca. Após o encontro, a Polícia Civil foi acionada para recolhimento de corpo e investigação da morte.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como encontro de cadáver. No exame perinecroscópico, porém, não foi possível definir a causa da morte, que só será divulgada após o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para onde o corpo foi levado.
O caso será investigado pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.