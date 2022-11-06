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Sul do ES

Cliente tenta esfaquear dono de bar durante briga em Guaçuí

Comerciante contou à polícia que teve um desentendimento com o cliente, que pegou uma faca e tentou atingi-lo por três vezes
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 nov 2022 às 10:40

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 10:40

Uma briga em bar quase terminou em tragédia em Guaçuí, região Sul do Espírito Santo, no último sábado (5). O dono do estabelecimento, de 56 anos, contou à polícia que teve um desentendimento com um cliente, de 34 anos, e que, durante a discussão, ele tentou golpear a facas o comerciante.
Segundo informações da Polícia Militar, o cliente tentou atingir o abdômen do dono do bar por três vezes, mas foi impedido por uma testemunha que golpeou o braço do suspeito com um pedaço de madeira, impedindo que o comerciante fosse atingido. O motivo da briga não foi revelado.
Ainda de acordo com a corporação, o suspeito,  ao perceber a aproximação da viatura policial, entregou a faca para outra pessoa, que não foi identificada, e que dispensou o objeto na carroceria de uma caminhonete que passava pelo local, mas a polícia não conseguiu localizar.
O suspeito foi detido pela PM e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Em nota, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o presídio.

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