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No Sul do ES

Deficiente visual tem celular roubado quando usava o aparelho em Guaçuí

Para a polícia, a vítima contou que usava o celular na calçada quando alguém puxou o aparelho sem que ele percebesse a ação
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 ago 2022 às 19:59

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 19:59

Um homem que possui uma deficiência visual, de 29 anos, teve o celular roubado enquanto estava sentado na calçada da rua usando o aparelho. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (4), no bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí, no Sul do Estado.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de celular Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, a vítima explicou que estava sentado na calçada mexendo no celular e, de repente, percebeu que alguém puxou o aparelho da mão dele sem falar nada e nem fazer qualquer tipo de barulho.
Segundo a polícia, o homem não conseguiu passar nenhuma outra informação sobre o ocorrido. “Ele foi orientado a registrar o fato na delegacia. O patrulhamento foi realizado, porém nenhuma pessoa em atitude suspeita foi localizada”, informou.
Já a Polícia Civil (PC) disse, em nota, que “em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online”.
Além disso, destaca que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) “qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.

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