Deficiente visual tem celular roubado quando usava o aparelho em Guaçuí

Segundo a polícia, o homem não conseguiu passar nenhuma outra informação sobre o ocorrido. “Ele foi orientado a registrar o fato na delegacia. O patrulhamento foi realizado, porém nenhuma pessoa em atitude suspeita foi localizada”, informou.

Além disso, destaca que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) “qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.