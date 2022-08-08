Namorado de jovem encontrada ferida na BR 482 é preso em Guaçuí

O suspeito de ter agredido e deixado a namorada na beira de uma estrada de Guaçuí, na região Sul do ES, foi preso nesta segunda-feira (8). A Polícia Militar informou que o mandado de prisão foi cumprido durante a manhã e o homem de 37 anos foi levado para a Delegacia da cidade. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi encontrada ferida e pedindo por socorro na madrugada da última sexta-feira (5). O nome do indivíduo não foi divulgado.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e abordado no bairro Manoel Alves, em Guaçuí.
A Polícia Civil (PC) informou que as investigações e as diligências do caso tiveram início na última sexta-feira (5), logo após o fato.
"Após as primeiras diligências foi solicitado à 2ª Vara de Guaçuí um mandado de prisão, que foi expedido ainda no mesmo dia. O suspeito, de 37 anos, foi detido por meio da Polícia Militar nessa segunda-feira (8) e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio)", disse, em nota.
Ainda de acordo com a PC, o suspeito negou os fatos em depoimento, disse não ter cometido nada e atribuiu à vítima a culpa de ter se jogado do veículo em movimento. "Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da Justiça e da autoridade policial que preside as investigações", divulgou.
RELEMBRE O CRIME
A jovem de 19 anos foi encontrada pela Polícia Militar pedindo socorro para moradores perto de uma ponte em Guaçuí. Ensanguentada, principalmente na face e nas partes íntimas, ela contou que se lembra apenas de uma briga que teve com o namorado dentro do carro. Sobre o que teria acontecido depois, ela disse não se recordar de mais nada.
Ao ser questionada sobre o havia acontecido, ela contou que saiu com o namorado, um homem de 37 anos, e que foram até o município de Dores do Rio Preto, com outra mulher, que não foi identificada, onde encontraram com dono de um prostíbulo.
A vítima contou ainda que ela e o namorado retornaram para a cidade de Guaçuí discutindo no carro e que não se lembra de mais nenhum detalhe Na ocasião, a Polícia Militar respondeu que militares chegaram a ir ao bairro Manoel Monteiro Torres, onde o suspeito reside, mas ele não havia sido localizado.