Namorado de jovem encontrada ferida na BR 482 é preso em Guaçuí

Ainda de acordo com a PC, o suspeito negou os fatos em depoimento, disse não ter cometido nada e atribuiu à vítima a culpa de ter se jogado do veículo em movimento. "Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da Justiça e da autoridade policial que preside as investigações", divulgou.