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Sul do ES

Namorado de jovem encontrada ferida na BR 482 é preso em Guaçuí

PM cumpriu o mandado de prisão na manhã desta segunda (8). Na madrugada da última sexta (5), jovem de 19 anos foi encontrada ferida e pedindo ajuda na pista
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 ago 2022 às 16:18

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 16:18

suspeito de ter agredido e deixado a namorada na beira de uma estrada de Guaçuí, na região Sul do ES, foi preso nesta segunda-feira (8). A Polícia Militar informou que o mandado de prisão foi cumprido durante a manhã e o homem de 37 anos foi levado para a Delegacia da cidade. A vítima, uma jovem de 19 anos, foi encontrada ferida e pedindo por socorro na madrugada da última sexta-feira (5). O nome do indivíduo não foi divulgado.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e abordado no bairro Manoel Alves, em Guaçuí
Polícia Civil (PC) informou que as investigações e as diligências do caso tiveram início na última sexta-feira (5), logo após o fato.
"Após as primeiras diligências foi solicitado à 2ª Vara de Guaçuí um mandado de prisão, que foi expedido ainda no mesmo dia. O suspeito, de 37 anos, foi detido por meio da Polícia Militar nessa segunda-feira (8) e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio)", disse, em nota.
Ainda de acordo com a PC, o suspeito negou os fatos em depoimento, disse não ter cometido nada e atribuiu à vítima a culpa de ter se jogado do veículo em movimento. "Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da Justiça e da autoridade policial que preside as investigações", divulgou.
Delegacia de Polícia de Guaçuí
Após ser preso, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PCES

RELEMBRE O CRIME

A jovem de 19 anos foi encontrada pela Polícia Militar pedindo socorro para moradores perto de uma ponte em Guaçuí. Ensanguentada, principalmente na face e nas partes íntimas, ela contou que se lembra apenas de uma briga que teve com o namorado dentro do carro. Sobre o que teria acontecido depois, ela disse não se recordar de mais nada.
Segundo ocorrência da PM, por volta das 4h40, um caminhoneiro acionou militarem dizendo ter visto uma mulher caída na BR 482, após a ponte, sentido Guaçuí - Alegre. No local, a mulher foi encontrada pela polícia batendo na porta da casa de moradores, pedindo socorro.
Ao ser questionada sobre o havia acontecido, ela contou que saiu com o namorado, um homem de 37 anos, e que foram até o município de Dores do Rio Preto, com outra mulher, que não foi identificada, onde encontraram com dono de um prostíbulo.
A vítima contou ainda que ela e o namorado retornaram para a cidade de Guaçuí discutindo no carro e que não se lembra de mais nenhum detalhe Na ocasião, a Polícia Militar respondeu que militares chegaram a ir ao bairro Manoel Monteiro Torres, onde o suspeito reside, mas ele não havia sido localizado.

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