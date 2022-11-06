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Tráfico

Adolescente armado pula muro de creche em fuga da polícia em Vila Velha

A região da Favelinha do Ibes tem sido palco de homicídios e ocorrências que envolvem o tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2022 às 13:12

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 13:12

Quantidade apreendida na Favelinha do Ibes, em Vila Velha
Arma, munições e drogas apreendidas Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas e arma na região da Favelinha do Ibes, em Vila Velha, na noite de sábado (5). Segundo a Polícia Militar, ele chegou a pular o muro de uma creche para tentar fugir da abordagem policial. 
A corporação informou ainda que chegou ao jovem após receber denúncias de populares. Em seguida, um cerco foi montado ao redor da creche e ele acabou apreendido. Na tentativa de fuga, o suspeito se desfez de uma pistola calibre 9mm.
No local onde estava o adolescente, também foram recolhidas 13 munições calibre 9mm, um carregador de pistola, 450 pinos de cocaína, 405 pedras de crack, 135 buchas de maconha, 28 papelotes de cocaína, sete buchas de haxixe e R$ 599,50 em espécie.

Violência na região

A região da Favelinha do Ibes tem sido palco de homicídios e ocorrências que envolvem o tráfico de drogas. Há menos de uma semana, no dia 31 de outubro, dois adolescentes foram baleados no meio da rua. Na ocasião, testemunhas informaram à Polícia Militar que os suspeitos teriam passado de motocicleta atirando na direção da dupla, de 14 e 16 anos. 
No final de setembro, dois jovens de 18 e 23 anos morreram e uma mulher de 26 anos ficou ferida após um ataque a tiros no bairro. À época, testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que as três vítimas eram amigas e estavam conversando na rua quando foram baleadas.

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