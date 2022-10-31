Suspeitos de moto passam atirando e deixam dois feridos em Vila Velha

Uma adolescente de 14 anos e outro de 16 foram baleados no início da tarde desta segunda-feira (31), no local conhecido como Favelinha do Ibes, em Vila Velha. Testemunhas informaram à Polícia Militar que os suspeitos teriam passado de motocicleta atirando na direção da dupla.
O caso aconteceu por volta de 12h. Segundo a PM, populares disseram que dois criminosos teriam promovido o ataque. Os adolescentes foram levados para um hospital de Vila Velha.
Nenhum suspeito foi preso. A reportagem questionou a Polícia Civil, que informou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver novos detalhes, este texto será atualizado.