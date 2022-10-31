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Ninguém preso

Suspeitos de moto passam atirando e deixam dois feridos em Vila Velha

As vítimas são dois adolescentes, de 14 e 16 anos; caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (31)

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2022 às 16:00
Uma adolescente de 14 anos e outro de 16 foram baleados no início da tarde desta segunda-feira (31), no local conhecido como Favelinha do Ibes, em Vila Velha. Testemunhas informaram à Polícia Militar que os suspeitos teriam passado de motocicleta atirando na direção da dupla.
O caso aconteceu por volta de 12h. Segundo a PM, populares disseram que dois criminosos teriam promovido o ataque. Os adolescentes foram levados para um hospital de Vila Velha.
Nenhum suspeito foi preso. A reportagem questionou a Polícia Civil, que informou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver novos detalhes, este texto será atualizado.

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