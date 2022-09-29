Ataque a tiros mata dois jovens e deixa mulher ferida em Vila Velha

Polícia ocupou bairro após ataque a tiros no Ibes, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois jovens de 18 e 23 anos morreram e uma mulher de 26 anos ficou ferida após um ataque a tiros no bairro Ibes, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (29). No local, testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que as três vítimas eram amigas e estavam conversando na rua quando foram baleadas.

O crime ocorreu na região conhecida como Favelinha do Ibes. A Polícia Militar ocupou o bairro após o crime e várias viaturas circularam pelas ruas da comunidade durante a noite.

TV Gazeta, apurou com a No local, o repórter Caique Verli, da, apurou com a Polícia Civil que Jordan Machado Louzada, de 23 anos, morreu na hora. No corpo do jovem havia 19 perfurações.

Segundo testemunhas, dois bandidos chegaram atirando no bairro, assustando quem mora no local. Esse vídeo foi gravado por moradores da região poucos minutos depois do crime.

Outro jovem de 18 anos, identificado como Guilherme de Souza Soares, e uma mulher de 26 anos também foram baleados e socorridos por moradores da região para um hospital particular de Vila Velha, mas o rapaz morreu durante atendimento médico – ele sofreu 14 perfurações por conta dos disparos. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher, atingida por dois disparos, um em cada perna.

Peritos recolheram várias cápsulas no local. Amigos dos três baleados também foram ouvidos. A Polícia Civil investiga se o ataque tem ligação com a disputa por pontos de tráfico de drogas na região.