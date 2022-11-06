Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES tem um estupro a cada cinco horas, em média

Se ritmo do primeiro semestre se mantiver, 2022 fechará com 1,6 mil casos

Públicado em 

06 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Vigília pelo fim do feminicídio e da violência contra as mulheres na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
O repugnante crime de estupro está muito presente na sociedade capixaba. Prova disso são os números do primeiro semestre: 809 registros no período, ou seja, um delito a cada cinco horas. As informações são do painel de Dados Nacionais da Segurança Pública do Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
Por ser um delito no qual as vítimas, em sua maioria mulheres e incapazes, como crianças e adolescentes, se sentem coagidas ou envergonhadas, muitos casos não são formalmente registrados.
Nos últimos anos, os registros de crimes só cresceram no Espírito Santo. Em 2019, foram 491. Já em 2020, essa quantidade saltou para 1.048 e, no ano passado, foram contados 1.474. Se o mesmo número do primeiro semestre se mantiver, o Estado corre o risco de superar 1,6 mil casos neste ano.
Casos recentes de violência sexual mostram como tem havido uma mudança de pensamento, apesar de lenta. Prova disso é que a pressão da opinião pública conseguiu impedir que o jogador Robinho, já condenado na Itália em primeira instância por estupro – e depois ratificado na segunda – , fosse contratado pelo Santos.
Mas é preciso fazer mais, especialmente com políticas públicas na sociedade civil, nas escolas (públicas e particulares) e nos demais grupamentos sociais.

Veja Também

Vale promete dar mais poder para mulheres e negros na empresa

Ouvidor da Mulher da Câmara de Cachoeiro é... homem

Mulheres pedem proteção contra violência até dos próprios filhos no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Violência Sexual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados