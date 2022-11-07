Com fissuras, ponte em Linhares está comprometida, diz Crea-ES

Ponte em Japira, interior de Linhares Crédito: Crea-ES

Uma vistoria realizada pelos engenheiros do Conselho identificou que a ponte apresenta fissuras. Diante disso, a recomendação é pela manutenção ou substituição da estrutura da ponte. A ação, determinada pelo presidente do Crea-ES engenheiro Jorge Silva, teve como objetivo atender a demanda da comunidade local, que manifestou apreensiva com possíveis situações de perigo da ponte, que é, inclusive, submetida diariamente ao tráfego de veículos pesados.

A inspetora do Conselho em Linhares, engenheira civil Rayza Gonzaga, informou que com a vistoria já foi possível constatar que houve um descolamento na base da ponte, fator que ocasionou a distensão da estrutura e causou trincas.

De acordo com ela, a estrutura está comprometida. “Orientamos para que o local seja sinalizado imediatamente a fim de quem trafega na região esteja ciente dos perigos. Nossa orientação é de que não haja trânsito de veículos pesados no local até que a manutenção ou substituição da ponte seja concluída", afirmou.

Crea-ES comunicou que o relatório técnico completo será finalizado em uma semana e encaminhado à Secretaria Municipal de Obras de Linhares, sugerindo a implementação das medidas necessárias, bem como à Câmara Municipal de Vereadores do município, para conhecimento e acompanhamento.

Em nota, a prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos atua na recuperação e reconstrução de 20 pontes em todo o interior do município. "No distrito de São Rafael, por exemplo, recentemente a prefeitura recuperou pontes nas regiões de Santa Cruz e São João de Terra Alta", divulgou.

A administração municipal também destacou que o trecho da ponte localizada em Japira já está na programação da secretaria, com início para o dia 14 de novembro. "A secretaria informa ainda que irá reinstalar a placa indicando o limite máximo de peso permitido na ponte", finalizou.