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Estado crítico

Com fissuras, ponte em Linhares está comprometida, diz Crea-ES

A recomendação de engenheiros é pela manutenção ou substituição da estrutura. Análise preliminar identificou descolamento na base da ponte
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 nov 2022 às 16:48

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 16:48

A ponte localizada em Japira, no distrito de São Rafael, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, recebeu alerta de estado crítico após análises preliminares realizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), na manhã desta segunda-feira (7).
Ponte em Linhares encontra-se em estado crítico, segundo engenheiros
Ponte em Japira, interior de Linhares Crédito: Crea-ES
Uma vistoria realizada pelos engenheiros do Conselho identificou que a ponte apresenta fissuras. Diante disso, a recomendação é pela manutenção ou substituição da estrutura da ponte. A ação, determinada pelo presidente do Crea-ES engenheiro Jorge Silva, teve como objetivo atender a demanda da comunidade local, que manifestou apreensiva com possíveis situações de perigo da ponte, que é, inclusive, submetida diariamente ao tráfego de veículos pesados.
A inspetora do Conselho em Linhares, engenheira civil Rayza Gonzaga, informou que com a vistoria já foi possível constatar que houve um descolamento na base da ponte, fator que ocasionou a distensão da estrutura e causou trincas.
De acordo com ela, a estrutura está comprometida. “Orientamos para que o local seja sinalizado imediatamente a fim de quem trafega na região esteja ciente dos perigos. Nossa orientação é de que não haja trânsito de veículos pesados no local até que a manutenção ou substituição da ponte seja concluída", afirmou.
O Crea-ES comunicou que o relatório técnico completo será finalizado em uma semana e encaminhado à Secretaria Municipal de Obras de Linhares, sugerindo a implementação das medidas necessárias, bem como à Câmara Municipal de Vereadores do município, para conhecimento e acompanhamento.
Em nota, a prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos atua na recuperação e reconstrução de 20 pontes em todo o interior do município. "No distrito de São Rafael, por exemplo, recentemente a prefeitura recuperou pontes nas regiões de Santa Cruz e São João de Terra Alta", divulgou. 
A administração municipal também destacou que o trecho da ponte localizada em Japira já está na programação da secretaria, com início para o dia 14 de novembro. "A secretaria informa ainda que irá reinstalar a placa indicando o limite máximo de peso permitido na ponte", finalizou. 

Ponte em Linhares encontra-se em estado crítico, segundo engenheiros

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