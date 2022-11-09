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Norte do ES

Prefeitura confirma fragmentos de óleo na praia de Regência, em Linhares

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi encaminhada ao local para investigar sobre o resíduo encontrado no balneário
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 nov 2022 às 12:48

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:48

Prefeitura confirma fragmentos de óleo no mar de Regência, em Linhares
Praia de Regência: prefeitura confirmou que identificou presença de fragmentos de óleo na região Crédito: Leitor | A Gazeta
A Prefeitura de Linhares confirmou, na manhã desta quarta-feira (9), a existência de fragmentos de óleo na praia de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens recebidas por A Gazeta mostram manchas escuras na areia da praia e uma caixa com o resíduo coletado.
A administração municipal informou, em nota, que uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Linhares está a caminho do balneário para investigar o caso.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi procurado pela reportagem para informar se foi acionado e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Prefeitura vistoria praia em Aracruz

Além dessa situação de Regência,  a reportagem recebeu, nesta terça-feira (8), vídeos  registrados na praia de Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, em que uma pessoa aparece mostrando pedras com resquícios de uma substância de cor escura e afirma que seriam de derivados de petróleo.
Em nota, a Prefeitura de Aracruz disse que equipes foram encaminhadas até o local para realizar vistoria na praia de Barra do Sahy. Caso seja confirmada a presença de petróleo, a administração disse que vai comunicar aos órgãos responsáveis e tomar as medidas necessárias.

Casos no Litoral Norte do ES

Recentemente, em outubro deste ano, Linhares teve o registro de fragmentos de óleo na praia de Pontal do Ipiranga. Outras praias do Litoral Norte, em São Mateus e em Conceição da Barra, também registraram essa ocorrência. O fato pode apontar que os resíduos estão descendo a costa do litoral capixaba.
Uma análise feita pela Marinha do Brasil apontou que os resíduos de óleo encontrados nas últimas semanas em praias do Norte do Espírito Santo são diferentes dos que apareceram na região em 2019.
As manchas começaram a surgir na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no dia 12 de outubro deste ano, e já foram registradas também em Linhares e São Mateus. A Marinha informou que ainda não sabe a procedência do material.
No dia 13 de outubro, fragmentos de óleo de vários tamanhos apareceram na praia de Guriri, litoral de São Mateus e, no dia 14, o material também foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares.
O mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira em 2019, voltou a aparecer em praias do Norte do Estado em julho de 2020.
No entanto, desta vez, segundo o comitê coordenado pela Secretaria de Estados de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama), o resultado da análise do Instituto de Pesquisa do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos apresentam perfil químico diferente do observado no óleo encontrado há três anos.
Prefeitura confirma fragmentos de óleo na praia de Regência, em Linhares

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