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Óleo achado no ES é diferente de material que atingiu litoral em 2019

As manchas começaram a aparecer na praia de Itaúnas, Conceição da Barra, no dia 12 de outubro deste ano, e já foram registradas também em Linhares e São Mateus

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 17:58

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 out 2022 às 17:58
Fragmentos de óleo foram encontrados nesta quinta-feira (13), em Guriri, litoral de São Mateus.
Fragmentos de óleo foram encontrados também em Guriri, no litoral de São Mateus. Crédito: Héber Thomaz
Uma análise feita pela Marinha do Brasil apontou que os resíduos de óleo encontrados nas últimas semanas em praias do Norte do Espírito Santo são diferentes dos que apareceram na região em 2019. As manchas começaram a surgir na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no dia 12 de outubro deste ano, e já foram registradas também em Linhares e São Mateus. A Marinha informou que ainda não sabe a procedência do material.
No dia 13, fragmentos de óleo de vários tamanhos apareceram na praia de Guriri, litoral de São Mateus e, no dia 14, o material também foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Até esta quarta-feira (26), cerca de 390 kg de óleo haviam sido recolhidos no Estado, e equipes de limpeza dos três municípios continuam no local recolhendo os resíduos.
O mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira em 2019, voltou a aparecer em praias do Norte do Estado em julho de 2020.
No entanto, desta vez, segundo o comitê coordenado pela Secretaria de Estados de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama), o resultado da análise do Instituto de Pesquisa do Mar da Marinha do Brasil apontou que os resíduos apresentam perfil químico diferente do observado no óleo encontrado há três anos.
*Com informações do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

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Conceição da Barra espírito santo Linhares Marinha São Mateus ES Norte Óleo nas Praias
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