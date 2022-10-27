Óleo achado no ES é diferente de material que atingiu litoral em 2019

No dia 13, fragmentos de óleo de vários tamanhos apareceram na praia de Guriri, litoral de São Mateus e, no dia 14, o material também foi encontrado na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Até esta quarta-feira (26), cerca de 390 kg de óleo haviam sido recolhidos no Estado, e equipes de limpeza dos três municípios continuam no local recolhendo os resíduos.