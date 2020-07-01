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Óleo encontrado no ES é do mesmo material que atingiu litoral em 2019

Segundo a Marinha, o material foi encontrado na segunda (29) e na terça (30) na praia de Guriri, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 12:13

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 12:13

  • Do G1 ES

Pequenos fragmentos de óleo foram encontrados em praia do Norte do ES
Pequenos fragmentos de óleo foram encontrados em praia do Norte do ES Crédito: Divulgação / Marinha
Amostras analisadas dos fragmentos de óleo encontrados nesta semana na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, indicam que o material é do mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira em 2019. A informação foi divulgada pela Marinha. No ano passado, o Espírito Santo foi o 10º Estado brasileiro a ser atingido.
Segundo a Marinha, foram encontrados fragmentos na segunda-feira (29) e na terça (30) em Guriri. Na terça foram encontradas 54 gramas do material.
Ainda de acordo com a Marinha, as amostras dos fragmentos de óleo retiradas das praias estão sendo encaminhadas para análise do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).

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A Marinha, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como autoridades ambientais dos estados e municípios, permanecem realizando ações de monitoramento e, caso seja necessário, equipes serão deslocadas para remoção desses pequenos fragmentos.

MANCHAS REAPARECERAM EM OUTROS ESTADOS

Segundo a Marinha, na terça também foram encontrados fragmentos de óleo na praia de Tabatinga, no Rio Grande do Norte; nas praias Lagoa do Pau, da Bica e de Peroba, em Alagoas; e na praia Jardim de Alah, na Bahia.

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