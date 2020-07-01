Óleo encontrado no ES é do mesmo material que atingiu litoral em 2019

Do G1 ES

Pequenos fragmentos de óleo foram encontrados em praia do Norte do ES Crédito: Divulgação / Marinha

Amostras analisadas dos fragmentos de óleo encontrados nesta semana na praia de Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, indicam que o material é do mesmo tipo de óleo que chegou à costa brasileira em 2019. A informação foi divulgada pela Marinha . No ano passado, o Espírito Santo foi o 10º Estado brasileiro a ser atingido.

Segundo a Marinha, foram encontrados fragmentos na segunda-feira (29) e na terça (30) em Guriri. Na terça foram encontradas 54 gramas do material.

Ainda de acordo com a Marinha, as amostras dos fragmentos de óleo retiradas das praias estão sendo encaminhadas para análise do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).

A Marinha, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como autoridades ambientais dos estados e municípios, permanecem realizando ações de monitoramento e, caso seja necessário, equipes serão deslocadas para remoção desses pequenos fragmentos.

MANCHAS REAPARECERAM EM OUTROS ESTADOS