Os fragmentos de óleo retirados das praias do Norte do Espírito Santo estão sendo armazenados em tambores fechados e mantidos, pelas Forças Armadas, em um espaço destinado em São Mateus, segundo informou o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), Diego Libardi.
Óleo retirado de praias do ES vai para aterro sanitário na Grande Vitória
O material será posteriormente recolhido por uma empresa especializada em resíduos industriais e sanitários e trazido para um aterro localizado na Grande Vitória. "Eles fizeram a doação de espaço no aterro para fazer a disposição final do material", explicou Libardi.
Os tambores utilizados para guardar o material foram doados por uma empresa de Linhares. Um total de 200 unidades foram doadas para as cidades de Conceição da Barra, Linhares e São Mateus armazenarem o resíduo. Os recipientes, cada um com capacidade de 200 litros ou 200 quilos, contam com tampa e vão evitar que a contaminação atinja outras regiões, onde for mantido o produto.
Segundo Libardi, as equipes estão atuando rapidamente para retirar todo o resíduo que aparece no litoral capixaba. Ele voltou a assinalar que a população não deve ter contato com o material, que é tóxico e cancerígeno. "A orientação é ligar para o 185 e esperar que as equipes especializadas irão ao local fazer o recolhimento do produto. As Forças Armadas estão agindo rápido, não precisa recolher o material", destacou.