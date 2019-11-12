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Contaminação no mar

Óleo retirado de praias do ES vai para aterro sanitário na Grande Vitória

Produto recolhido nas praias do Norte do Espírito Santo está sendo armazenado pelas Forças Armadas em tambores fechados, em um espaço na cidade de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 21:16

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 21:16

Tambores doados pela Norte Recicla para armazenar óleo retirado das praias de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares Crédito: Luiz Mário Freitas/Norte Recicla
Os fragmentos de óleo retirados das praias do Norte do Espírito Santo estão sendo armazenados em tambores fechados e mantidos, pelas Forças Armadas, em um espaço destinado em São Mateus, segundo informou o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), Diego Libardi.
Óleo retirado de praias do ES vai para aterro sanitário na Grande Vitória
O material será posteriormente recolhido por uma empresa especializada em resíduos industriais e sanitários e trazido para um aterro localizado na Grande Vitória. "Eles fizeram a doação de espaço no aterro para fazer a disposição final do material", explicou Libardi.

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Os tambores utilizados para guardar o material foram doados por uma empresa de Linhares. Um total de 200 unidades foram doadas para as cidades de Conceição da Barra, Linhares e São Mateus armazenarem o resíduo. Os recipientes, cada um com capacidade de 200 litros ou 200 quilos, contam com tampa e vão evitar que a contaminação atinja outras regiões, onde for mantido o produto.
Segundo Libardi, as equipes estão atuando rapidamente para retirar todo o resíduo que aparece no litoral capixaba. Ele voltou a assinalar que a população não deve ter contato com o material, que é tóxico e cancerígeno. "A orientação é ligar para o 185 e esperar que as equipes especializadas irão ao local fazer o recolhimento do produto. As Forças Armadas estão agindo rápido, não precisa recolher o material", destacou.

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