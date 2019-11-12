Tambores doados pela Norte Recicla para armazenar óleo retirado das praias de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares Crédito: Luiz Mário Freitas/Norte Recicla

Os fragmentos de óleo retirados das praias do Norte do Espírito Santo estão sendo armazenados em tambores fechados e mantidos, pelas Forças Armadas, em um espaço destinado em São Mateus, segundo informou o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), Diego Libardi.

Your browser does not support the audio element. Óleo retirado de praias do ES vai para aterro sanitário na Grande Vitória

O material será posteriormente recolhido por uma empresa especializada em resíduos industriais e sanitários e trazido para um aterro localizado na Grande Vitória. "Eles fizeram a doação de espaço no aterro para fazer a disposição final do material", explicou Libardi.

Os tambores utilizados para guardar o material foram doados por uma empresa de Linhares. Um total de 200 unidades foram doadas para as cidades de Conceição da Barra, Linhares e São Mateus armazenarem o resíduo. Os recipientes, cada um com capacidade de 200 litros ou 200 quilos, contam com tampa e vão evitar que a contaminação atinja outras regiões, onde for mantido o produto.