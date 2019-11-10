FAB pode sobrevooar o litoral do ES para inspecionar manchas de óleo

Caso a intensidade do óleo que poluiu o Nordeste se agrave no Espírito Santo, aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) podem sobrevoar o litoral capixaba para fazer uma inspeção na parte mais afastada do mar e tentar localizar manchas que não são vistas da costa.
A informação é do vice-almirante Flávio Augusto Viana Rocha, comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil. O 1°Distrito compreende os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Rocha esteve em Vitória neste domingo (10) para participar de uma reunião com o governador Renato Casagrande (PSB), onde foram apresentadas as ações que vêm sendo executadas para minimizar os danos nas praias do Estado.
"A Força Aérea está pronta para atuar também caso necessária alguma inspeção de sobrevoo, assim como foi feito no Nordeste. Ela faz o sobrevoo e verifica se há uma mancha ou não. Confirma a presença de alguma mancha e comunica às autoridades ambientais. É importante sempre que se aguarde uma análise desse material porque existe poluição antiga", ressaltou o comandante do 1° Distrito.
As praias de São Mateus, como Guriri e Urussuquara, tiveram registro do produto com confirmação em laboratório que mostrou ser o mesmo que atinge a região Nordeste. Neste domingo, novas machas foram identificadas e recolhidas na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. A análise do material ainda está em curso.
REFORÇO NA OPERAÇÃO
A Marinha enviou 120 militares para atuar nas praias do Norte do Espírito Santo, mas pode receber um reforço de mais 400 homens e mulheres, caso a situação se agrave no Estado. A expectativa da Marinha do Brasil é de que a intensidade de ocorrência das manchas de óleo, no entanto, não piore no Espírito Santo por causa da geografia do Estado.
"Caso se intensifique a presença do óleo nas praias, temos o controle contínuo e muito preciso desse material. À medida que avaliemos que a presença do óleo necessite de aumento de pessoal, nós ativamos mais militares", explicou Rocha, pedindo que a população não faça alarde com as ocorrências da mancha. "Não há motivo para pânico porque o controle está sendo muito bem feito. Tem muita tropa na praia fazendo a limpeza e essa comunicação das informações para a sociedade é muito transparente. A sociedade não vai deixar de saber se houver agravamento que esperamos que não aconteça", garantiu.
Em todo o país, a Marinha do Brasil ativou a operação "Amazônia Azul- Mar Limpo é Vida" para minimizar os impactos do óleo operação. No Estado, ela é chamada de "Norte Capixaba".