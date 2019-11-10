FAB pode sobrevooar o litoral do ES para inspecionar manchas de óleo

Aviões da FAB podem ser usados no Espírito Santo para fazer inspeção no litoral Crédito: Divulgação/ Força Aérea Brasileira

Caso a intensidade do óleo que poluiu o Nordeste se agrave no Espírito Santo, aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) podem sobrevoar o litoral capixaba para fazer uma inspeção na parte mais afastada do mar e tentar localizar manchas que não são vistas da costa.

"A Força Aérea está pronta para atuar também caso necessária alguma inspeção de sobrevoo, assim como foi feito no Nordeste. Ela faz o sobrevoo e verifica se há uma mancha ou não. Confirma a presença de alguma mancha e comunica às autoridades ambientais. É importante sempre que se aguarde uma análise desse material porque existe poluição antiga", ressaltou o comandante do 1° Distrito.

REFORÇO NA OPERAÇÃO

"Caso se intensifique a presença do óleo nas praias, temos o controle contínuo e muito preciso desse material. À medida que avaliemos que a presença do óleo necessite de aumento de pessoal, nós ativamos mais militares", explicou Rocha, pedindo que a população não faça alarde com as ocorrências da mancha. "Não há motivo para pânico porque o controle está sendo muito bem feito. Tem muita tropa na praia fazendo a limpeza e essa comunicação das informações para a sociedade é muito transparente. A sociedade não vai deixar de saber se houver agravamento que esperamos que não aconteça", garantiu.