Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Eduardo Dias

Na manhã deste domingo (10), militares recolhem fragmentos de óleo em Pontal do Ipiranga, em Linhares, Região Norte do Estado. O material seguirá para análise. O óleo que polui as praias do Nordeste do país há cerca de dois meses teve a chegada confirmada ao Espírito Santo na sexta-feira (8). Os militares do 38º Batalhão de Infantaria (BI) saíram de Vila Velha, neste sábado (9), para atuar na região.

Your browser does not support the audio element. Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em mais uma praia do ES

O secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, explicou que os fragmentos localizados no local são menos que uma moeda. "Pequenas pontinhas, fragmentos mínimos, menores que uma moeda. Aparentemente sim (são do mesmo material do Nordeste), mas está sendo levado para análise."

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A praia de Guriri, em São Mateus, foi a primeira no Espírito Santo a ter confirmada a presença do óleo, segundo a Marinha do Brasil. O material chegou em fragmentos como se fossem pequenas moedas.

Os primeiros pedaços foram encontrados na quinta-feira (7). Os laudos laboratoriais comprovando que se tratava do mesmo material que atingiu o Nordeste foram divulgados nesta sexta-feira.

Fragmentos de óleo em Linhares