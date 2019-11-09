Foz de rio é fechada para evitar que óleo contamine água doce no ES

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O Comando Unificado, formado pela Marinha do Brasil, Ibama, Seama, Iema e Defesa Civil do Espírito Santo, autorizou o bloqueio da foz. Maquinários da Prefeitura de São Mateus já começaram os trabalhos, na tarde deste sábado.

Existe ainda uma grande preocupação com o risco do óleo chegar ao rio Cricaré, um dos responsáveis pelo abastecimento de água da região. Segundo os especialistas, a operação de fechamento lá seria difícil, pois a foz é bem mais larga.