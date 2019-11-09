Foz de rio é fechada para evitar que óleo contamine água doce no ES

A foz do rio Mariricu, em São Mateus, começou a ser fechada com areia, na tarde deste sábado (9), após a confirmação de que fragmentos de óleo foram encontrados no local. A medida tem como objetivo evitar que o óleo contamine a água doce. A autorização foi dada pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), como medida de prevenção.
A foz do rio fica na praia de Barra Nova, onde também houve recolhimento de fragmentos do derivado de petróleo. Como é estreita, o fechamento foi a ação mais indicada, pensando principalmente em preservar o estuário e o manguezal, local de reprodução de várias espécies,além do próprio rio Mariricu e a comunidade de Barra Nova, que utilizam o rio em suas atividades cotidianas.
O Comando Unificado, formado pela Marinha do Brasil, Ibama, Seama, Iema e Defesa Civil do Espírito Santo, autorizou o bloqueio da foz. Maquinários da Prefeitura de São Mateus já começaram os trabalhos, na tarde deste sábado.
Existe ainda uma grande preocupação com o risco do óleo chegar ao rio Cricaré, um dos responsáveis pelo abastecimento de água da região. Segundo os especialistas, a operação de fechamento lá seria difícil, pois a foz é bem mais larga.