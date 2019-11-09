Marinha analisa vestígios de óleo em mais duas praias no Norte do ES

Praia de Urussuquara, localizada na divisa de Linhares e São Mateus Crédito: Marcos Martins - Arquivo AG

Marinha do Brasil , com auxílio de outros órgãos ambientais, analisa a chegada de possíveis fragmentos de óleo nas praias de Barra Nova e Urussuquara, ambas localizadas em São Mateus , no Litoral Norte do Espírito Santo. Para os técnicos que acompanham as operações, apesar de ainda não haver comprovação laboratorial, as características dos pequenos vestígios indicam que se tratem da mesma substância que atingiu as praias do Nordeste e agora chega em proporções menores no Estado.

Os novos dados foram informados neste sábado (9) em uma coletiva de imprensa, que reuniu representantes da Marinha, do Ibama, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), do Iema e da Defesa Civil. Conforme explica a analista ambiental do Ibama, Letícia Meneghel, os primeiros fragmentos foram encontrados na última quinta-feira (7) na praia de Guriri, também em São Mateus, e os testes já comprovaram que se trata mesmo do óleo. A descoberta mais recente, ocorrida neste sábado, foi em Urussuquara.

Marinha analisa vestígios de óleo na Praia de Urussuquara

O aspecto do material (encontrado em Barra Nova e Urussuquara) é muito similar ao do óleo e como Barra Nova é uma extensão ao Sul de Guriri, é muito provável que se trate do mesmo material. Por isso, já adotamos procedimentos para o recolhimento, disse a técnica. A informação também foi confirmada pelo prefeito de São Mateus, Daniel Santana, conhecido como Daniel da Açaí.

SEM PÂNICO

Embora os vestígios estejam chegando à mais praias, o capitão dos Portos do Espírito Santo, comandante Silvio Ferreira, pontua que as manchas têm sido encontradas em pequenas quantidades e seu tamanho é semelhante ao de uma moeda. Por esse motivo, o banho está liberado em todas as praias e a pesca não foi afetada.

Marinha analisa vestígios de óleo na Praia de Barra Nova, em São Mateus

O secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, afirma que mesmo no Sul da Bahia - de onde o óleo está se deslocando em direção ao Espírito Santo - a situação está mais amena e as praias já foram liberadas para banho. Acredito que poucos resíduos chegarão ao Espírito Santo, afirmou ele. E concluiu: Não há alarde. O que existe é atenção. Estamos em condições de fazer contenções e adotar os cuidados necessários.

AÇÕES E MONITORAMENTO

Ao todo, 150 pessoas da Marinha, 120 do Corpo de Bombeiros e 60 do Exército estão envolvidas em ações de monitoramento e contenção do óleo no Estado.

De acordo com Letícia Meneghel, do Ibama, uma expedição foi feita até os estuários (locais onde a água dos rios encontra a água do mar) do Litoral Norte e um relatório que está sendo produzido, já em fase final, indicará ações concretas para a proteção desses locais.

Já o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel André Có, afirma que como a chegada do óleo tem sido amena, os recursos da Defesa Civil são compatíveis com as necessidades do momento.