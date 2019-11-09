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São Mateus

Chegada de óleo não afasta banhistas da praia de Guriri

Até o momento não existe interdição para banhistas no litoral São Mateus, onde os fragmentos de óleo foram identificados na sexta-feira (8).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 10:42

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 10:42

Praia de Guriri Crédito: Eduardo Dias
Após a notícia da chegada de fragmentos de óleo na praia de Guriri, no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a população continua frequentando o local na manhã deste sábado (9). Até o momento não existe nenhuma orientação oficial para que  banhistas evitem as praias do município, pois a quantidade de material encontrado é pequena e não oferece risco.  
"A princípio estamos em alerta e não há motivo para alarde. Os fragmentos somados têm uma quantidade de, no máximo 100g, o que é uma quantidade ínfima e não gera uma preocupação para os banhistas, para o município e para o Estado. Se houver uma modificação do cenário atual, nós vamos tomar outras medidas e comunicar a população"
Diego Libardi - Superintendente estadual do Ibama
Na manhã deste sábado (9), militares da Marinha fazem a verificação de trechos da praia de Guriri. Até o momento não foi avistado óleo em grande quantidade, como ocorreu no Nordeste brasileiro. A Prefeitura de São Mateus montou uma base operacional em no balneário  que serve de ponto de apoio para a Marinha, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e demais integrantes do Plano de Apoio Emergencial.

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Segundo a Prefeitura de São Mateus, a medida que o óleo chegar às praias, as equipes estão preparadas para fazer o trabalho de contenção, recolhimento e armazenamento seguro. A base operacional conta com centro de comando das atividades, ambulância, local de armazenamento de materiais diversos e de equipamentos de proteção coletiva.

Banhistas frequentam Praia de Guriri, após chegada de fragmentos de óleo

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