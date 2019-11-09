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Avanço das manchas

Chegada de óleo a Guriri deixa cidades do Norte do ES em alerta máximo

Praias estão sendo monitoradas diariamente. Em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, o trabalho está sendo feito com o apoio de drones
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 22:14

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 22:14

Fragmentos de óleo encontrados no litoral capixaba, em Guriri Crédito: Marinha do Brasil
Os municípios vizinhos a São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde foram encontrados os primeiros fragmentos do óleo que contaminou as praias do litoral do Nordeste do país, entraram em alerta máximo. Com a medida, o monitoramento das praias passou a ser intensificado.
Chegada de óleo a Guriri deixa cidades do Norte do ES em alerta máximo
De acordo com Fabrício Borghi, secretário de Meio Ambiente de Linhares, o acompanhamento das praias será intensificado. "Com a confirmação, aumenta ao monitoramento nas praias. Entramos em alerta total. O controle está sendo feito de forma diária. Hoje fizemos o percurso a pé e nada foi  localizado. Neste sábado (9) faremos um novo monitoramento", relata

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Segundo Borghi, em paralelo, suas equipes também já estão preparadas para fazer o recolhimento dos resíduos que chegarem às praias. "Estamos preparados para fazer a limpeza e dar a destinação adequada ao produto", destacou.
Conceição da Barra, primeira cidade do litoral capixaba ao Norte, também está realizando monitoramento em todas as suas praias. De acordo com o secretário de Meio Ambiente do município, André Tebaldi, uma vistoria na região foi feita com drones e nenhum vestígio foi encontrado. "O monitoramento feito na tarde desta sexta-feira (8), em todo o litoral, constatou que as praias permanecem sem vestígios do óleo", relatou. O monitoramento contou com a presença de equipes do Parque Estadual de Itaúnas e ainda com servidores da prefeitura.
Praia de Conceição da Barra Crédito: PMC
O secretário de Meio Ambiente de São Mateus não foi localizado para se manifestar sobre o assunto.
Os primeiros resíduos de óleo que chegaram ao litoral capixaba foram encontrados na Praia de Guriri, em São Mateus. As machas foram recolhidas na região mais ao Norte da praia, quase na divisa com Conceição da Barra, por equipes da própria Marinha que estavam fazendo o monitoramento no litoral.
O material foi encaminhado para análises e, na tarde desta sexta-feira (8), a Marinha informou, por nota, que se tratava do mesmo produto que contaminou as praias nordestinas. "As amostras da substância foram encaminhadas para o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), que confirmou ser o mesmo óleo encontrado na região Nordeste", diz o texto.

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