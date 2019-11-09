Fragmentos de óleo encontrados no litoral capixaba, em Guriri Crédito: Marinha do Brasil

Os municípios vizinhos a São Mateus, no Norte do Espírito Santo, onde foram encontrados os primeiros fragmentos do óleo que contaminou as praias do litoral do Nordeste do país, entraram em alerta máximo. Com a medida, o monitoramento das praias passou a ser intensificado.

Your browser does not support the audio element. Chegada de óleo a Guriri deixa cidades do Norte do ES em alerta máximo

De acordo com Fabrício Borghi, secretário de Meio Ambiente de Linhares, o acompanhamento das praias será intensificado. "Com a confirmação, aumenta ao monitoramento nas praias. Entramos em alerta total. O controle está sendo feito de forma diária. Hoje fizemos o percurso a pé e nada foi localizado. Neste sábado (9) faremos um novo monitoramento", relata

Segundo Borghi, em paralelo, suas equipes também já estão preparadas para fazer o recolhimento dos resíduos que chegarem às praias. "Estamos preparados para fazer a limpeza e dar a destinação adequada ao produto", destacou.

Conceição da Barra, primeira cidade do litoral capixaba ao Norte, também está realizando monitoramento em todas as suas praias. De acordo com o secretário de Meio Ambiente do município, André Tebaldi, uma vistoria na região foi feita com drones e nenhum vestígio foi encontrado. "O monitoramento feito na tarde desta sexta-feira (8), em todo o litoral, constatou que as praias permanecem sem vestígios do óleo", relatou. O monitoramento contou com a presença de equipes do Parque Estadual de Itaúnas e ainda com servidores da prefeitura.

Praia de Conceição da Barra Crédito: PMC

O secretário de Meio Ambiente de São Mateus não foi localizado para se manifestar sobre o assunto.

Os primeiros resíduos de óleo que chegaram ao litoral capixaba foram encontrados na Praia de Guriri, em São Mateus. As machas foram recolhidas na região mais ao Norte da praia, quase na divisa com Conceição da Barra, por equipes da própria Marinha que estavam fazendo o monitoramento no litoral.