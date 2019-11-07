Parque Estadual Paulo Cesar Vinha Crédito: Carlos Alberto Silva

Equipes dos municípios do litoral Sul do Estado  Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy , além de gestores dos parques estaduais, vão ser treinados na manhã desta sexta-feira (8) sobre o manejo das manchas de óleo.

O resíduo, que começou a contaminar as praias do litoral nordestino no final de agosto, já afetou nove Estados e 385 praias, segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Meio ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) . Há quatro dias a substância foi encontrada em Nova Viçosa, litoral baiano, a pouco mais de 50 quilômetros de distância, em linha reta, da divisa do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Equipes serão treinadas em cidades do Sul do ES para retirada do óleo

Os municípios do Norte e da Grande Vitória já passaram pelo mesmo treinamento, que nesta sexta-feira acontecerá no auditório da Secretaria de Educação de Guarapari, às 9h. A capacitação será realizada pelos técnicos do Ibama, ICMBio e Iema.

No Litoral Sul há pelo menos duas áreas importantes de proteção ambiental, como o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, e a Área de Proteção Ambiental (Apa) de Concha D'ostra, ambos em Guarapari. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), com a capacitação será possível entender as peculiaridades dos territórios (praias), e como atuar em ambientes de difícil acesso, gerando o menor impacto ambiental possível.

Serão mapeadas as dificuldades em praias mais isoladas ou de trânsito restrito, por exemplo. "O grau de sensibilidade e as prioridades de ação também serão explanados, dando ênfase aos manguezais que são áreas extremamente sensíveis a esse tipo de resíduo. Todas as informações estão alinhadas com as diretrizes estabelecidas no Plano de Ação", informa em nota a Seama.