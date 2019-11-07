Caminhões da Marinha chegam a São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus

Your browser does not support the audio element. Marinha envia 85 militares a base de São Mateus para combater óleo

Norte do Estado, para atuar no monitoramento e retirada das manchas de óleo, caso elas atinjam o litoral capixaba. Os últimos vestígios da substância, que castigou diversas praias do Nordeste do país, foram encontrados no Sul da Bahia. Marinha do Brasil enviou 85 militares a São Mateus , Regiãodo Estado, para atuar no monitoramento e retirada das manchas de óleo, caso elas atinjam o litoral capixaba. Os últimos vestígios da substância, que castigou diversas praias do Nordeste do país, foram encontrados no Sul da Bahia.

Segundo a Prefeitura de São Mateus, são 75 fuzileiros navais do Destacamento Operativo de Fuzileiros, do Rio de Janeiro, e mais 10 militares envolvidos na organização dos trabalhos  cinco da Capitania dos Portos do Espírito Santo e cinco da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Estado.

CARÁTER PREVENTIVO

O Gabinete Gestor de Crises, da Marinha, informou que o envio da tropa é em caráter preventivo e tem o objetivo de facilitar a atuação do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que também é composto pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), caso as manchas de óleo cheguem ao Espírito Santo. Os marinheiros estão acampados na sede do Motoclube Águias do Norte, em Guriri.

Base é montada no balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus