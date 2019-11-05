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Avanço das manchas de óleo

Óleo se aproxima e Ibama faz vistorias em praias do Norte do ES

Equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis se fixou na região e passou a monitorar os balneários da região nesta segunda-feira (4), para o caso de as manchas de óleo chegarem ao litoral do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 13:05

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 13:05

Equipes fazem vistoria na praia de Barra Nova, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Em estado de alerta máximo no Espírito Santo desde que as manchas de óleo que castigaram praias do Nordeste do país chegaram a Nova Viçosa, no Sul da Bahia, a apenas 55 quilômetros da divisa com o Estado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) trouxe uma equipe à Região Norte do Estado para monitorar o litoral capixaba.
Itaúnas, em Conceição da Barra, é a praia que fica na divisa e pode ser a primeira a ser atingida pela substância. Por conta disso, os técnicos do Ibama chegaram ao município na segunda-feira (4) e fizeram uma vistoria conjunta em Conceição da Barra e São Mateus, saindo de Itaúnas com destino a Guriri.

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Na manhã desta terça-feira (5), a equipe começou o monitoramento na Praia de Barra Nova, em Guriri, e vai seguir até Povoação, em Linhares. A programação ainda prevê uma vistoria em Regência, e nas proximidades nesta quarta-feira (6).

MONITORAMENTO

De acordo com o superintendente do Ibama no Espírito Santo, Diego Libardi, caso a substâncias chegue às praias do Estado, a equipe fixada na Região Norte vai monitorar a situação e auxiliar na retirada dos resíduos.
"O último registro oficial da mancha é no município de Nova Viçosa, ou seja, a 55 quilômetros em linha reta da nossa divisa, em Itaúnas. Desde segunda-feira, o Ibama tem uma equipe fixa aqui no Norte do Estado, para fazer o monitoramento e tomada de alguma providência caso a mancha chegue. Essa equipe vai percorrer todo o Norte do Estado, e nos apresentará um relatório com o que será possível ser feito"
Diego Libardi - Superintendente do Ibama no Espírito Santo
Os trabalhos de monitoramento serão concentrados nas áreas e regiões de estuários. As vistorias são feitas junto com equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Defesa Civil e secretarias municipais de meio ambiente.

RETIRADA DO ÓLEO

Equipes fazem vistoria na praia de Barra Nova, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Segundo o superintendente, se os resíduos atingirem de fato as praias do Espírito Santo, o trabalho mais difícil será fazer a limpeza dos estuários  ambientes aquáticos de transição entre o rio e o mar. Por conta disso, o Ibama pretende usar redes para evitar que o resíduo atinja os rios da região.
Temos um trabalho para retirar essas manchas, quando chegam na praia, que é mais fácil. Elas chegam na areia e você faz a raspagem, a remoção mecânica ou manual, e é mais simplificado. Nos estuários, o trabalho é mais difícil. Então, embora não haja técnicas eficazes no país que comprovem a utilização de alguma ferramenta, vamos avaliar a possibilidade da utilização de redes apreendidas pelo próprio Ibama e de outras ferramentas para evitar que esse material chegue aos estuários, detalhou.
Libardi ainda frisou que não tem como confirmar se o óleo vai ou não chegar ao litoral capixaba. Nós precisamos estar preparados caso essa mancha chegue, para dar uma resposta rápida, limpando as praias, os estuários, devolvendo tudo ao estado normal, finalizou.

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