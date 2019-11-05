Óleo se aproxima e Ibama faz vistorias em praias do Norte do ES

Equipes fazem vistoria na praia de Barra Nova, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

Em estado de alerta máximo no Espírito Santo desde que as manchas de óleo que castigaram praias do Nordeste do país chegaram a Nova Viçosa, no Sul da Bahia, a apenas 55 quilômetros da divisa com o Estado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) trouxe uma equipe à Região Norte do Estado para monitorar o litoral capixaba.

Na manhã desta terça-feira (5), a equipe começou o monitoramento na Praia de Barra Nova, em Guriri, e vai seguir até Povoação, em Linhares . A programação ainda prevê uma vistoria em Regência, e nas proximidades nesta quarta-feira (6).

MONITORAMENTO

De acordo com o superintendente do Ibama no Espírito Santo, Diego Libardi, caso a substâncias chegue às praias do Estado, a equipe fixada na Região Norte vai monitorar a situação e auxiliar na retirada dos resíduos.

"O último registro oficial da mancha é no município de Nova Viçosa, ou seja, a 55 quilômetros em linha reta da nossa divisa, em Itaúnas. Desde segunda-feira, o Ibama tem uma equipe fixa aqui no Norte do Estado, para fazer o monitoramento e tomada de alguma providência caso a mancha chegue. Essa equipe vai percorrer todo o Norte do Estado, e nos apresentará um relatório com o que será possível ser feito" Diego Libardi - Superintendente do Ibama no Espírito Santo

Os trabalhos de monitoramento serão concentrados nas áreas e regiões de estuários. As vistorias são feitas junto com equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Defesa Civil e secretarias municipais de meio ambiente.

RETIRADA DO ÓLEO

Equipes fazem vistoria na praia de Barra Nova, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

Segundo o superintendente, se os resíduos atingirem de fato as praias do Espírito Santo, o trabalho mais difícil será fazer a limpeza dos estuários  ambientes aquáticos de transição entre o rio e o mar. Por conta disso, o Ibama pretende usar redes para evitar que o resíduo atinja os rios da região.

Temos um trabalho para retirar essas manchas, quando chegam na praia, que é mais fácil. Elas chegam na areia e você faz a raspagem, a remoção mecânica ou manual, e é mais simplificado. Nos estuários, o trabalho é mais difícil. Então, embora não haja técnicas eficazes no país que comprovem a utilização de alguma ferramenta, vamos avaliar a possibilidade da utilização de redes apreendidas pelo próprio Ibama e de outras ferramentas para evitar que esse material chegue aos estuários, detalhou.