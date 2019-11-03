Vizinha do ES, Mucuri liga alerta para chegada de óleo

A Prefeitura de Mucuri, no Sul da Bahia, informou neste domingo (3) que está "preparada para agir" caso apareçam vestígios de óleo em suas praias. O município é vizinho a Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, que também vive a expectativa de ser impactado pelo resíduo.
"No caso de uma eventual ocorrência, o município está preparado para agir caso apareçam vestígios do óleo em nossas praias, realizando a possível limpeza e repassando aos voluntários as orientações de como efetuar as ações e o uso de equipamentos de proteção", diz comunicado.
Até este momento, não há registro do material em Mucuri. A prefeitura também recomendou que banhistas que venham a identificar manchas de óleo informem imediatamente a Marinha, Secretaria municipal de Meio Ambienta e Defesa Civil local.
Já foi encontrado óleo na cidade baiana de Caravelas. Ela fica localizada antes de Nova Viçosa, que por sua vez é vizinha de Mucuri.
ALERTA
No Espírito Santo, as autoridades também estão em alerta. Desde que sugiram manchas no Parque Nacional de Abrolhos, a cerca de 100 km do litoral capixaba, um comitê formado por agentes estaduais e federais começou a mobilizar equipes para atuar nas praias. Grupos podem ser acionados a qualquer momento.
Até a tarde deste domingo, não há informações oficiais sobre o aparecimento do produto químico nas praias do Espírito Santo. Contudo, a chegada é considerada inevitável no decorrer da próxima semana. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê que o óleo chegará ao Estado e também ao Rio de Janeiro.