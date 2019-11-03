Vizinha do ES, Mucuri liga alerta para chegada de óleo

Praia da Costa Dourada, em Mucuri. Município é vizinho de Conceição da Barra, no ES Crédito: Divulgação/Facebook Prefeitura de Mucuri

A Prefeitura de Mucuri, no Sul da Bahia, informou neste domingo (3) que está "preparada para agir" caso apareçam vestígios de óleo em suas praias. O município é vizinho a Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo , que também vive a expectativa de ser impactado pelo resíduo.

"No caso de uma eventual ocorrência, o município está preparado para agir caso apareçam vestígios do óleo em nossas praias, realizando a possível limpeza e repassando aos voluntários as orientações de como efetuar as ações e o uso de equipamentos de proteção", diz comunicado.

Até este momento, não há registro do material em Mucuri. A prefeitura também recomendou que banhistas que venham a identificar manchas de óleo informem imediatamente a Marinha, Secretaria municipal de Meio Ambienta e Defesa Civil local.

Já foi encontrado óleo na cidade baiana de Caravelas. Ela fica localizada antes de Nova Viçosa, que por sua vez é vizinha de Mucuri.

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