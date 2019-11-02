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Desastre ambiental

Óleo pode atingir costa do Espírito Santo e chegar ao Rio, afirma Inpe

O órgão acredita que ainda há muito óleo no oceano aberto, parte dele aprisionado em vórtices de água, e que as manchas podem continuar chegando ao litoral ainda por bastante tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 08:07

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 08:07

Óleo atinge praia de Ilheus, na Bahia Crédito: José Nazal | Divulgação
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) confirmou que há a possibilidade de o óleo atingir toda a costa do Espírito Santo podendo chegar até o Norte do Rio de Janeiro. O órgão há uma semana começou a ajudar nos trabalhos do comitê de crise sobre o derramamento de óleo no litoral do Nordeste. A informação é do Estadão. 
O oceanógrafo Ronald Buss de Souza, que  está interinamente como vice-diretor do Inpe, explicou em entrevista ao jornal nesta sexta-feira (1), que as correntes marítimas que já levaram as manchas até o sul da Bahia descem na direção dos dois Estados. Mas abaixo de Cabo Frio, um "embaiamento", uma proteção natural, impediria a passagem da mancha para o resto do Estado do Rio e chegasse a São Paulo, por exemplo.

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Souza explicou que a hipótese do Inpe é de que ainda há muito óleo no oceano aberto, parte dele talvez aprisionado em vórtices de água, uma espécie de bolha, e que as manchas podem continuar chegando ao litoral ainda por bastante tempo. A análise foi apresentada à Marinha  
Ele afirmou, porém, que está mais preocupado no momento que as manchas atinjam o Parque Nacional de Abrolhos, onde fica a principal barreira de corais do litoral brasileiro e há uma biodiversidade riquíssima. O Inpe, que foi convidado a atuar nos trabalhos somente no dia 25, investiga também o deslocamento dessas bolhas que podem conter óleo para indicar para onde elas podem estar se movendo e orientar tentativas de contenção.

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