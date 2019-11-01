Pescadores encontram óleo no ES, e teste descarta relação com desastre

Óleo encontrado em praia de Conceição da Barra. Exame feito pela Marinha revela que não é o mesmo resíduo que atingiu litoral nordestino Crédito: Divulgação

Duas manchas de óleo foram encontradas na tarde de quinta-feira (31) em uma praia de Conceição da Barra, litoral Norte do Estado. Mas uma análise do produto feita pelo laboratório da Marinha do Brasil já confirmou que não é o mesmo resíduo que atingiu as praias do Nordeste.

O material foi avistado por pescadores, que acionaram os órgãos ambientais. Dois analistas ambientais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), que estavam em Linhares, Norte do Estado, treinando equipes para o manejo do resíduo, foram deslocados para a região e fizeram a coleta do material encontrado.

A informação foi confirmada pelo superintendente do Ibama, Diego Libardi, após a redação de A Gazeta receber fotos do material recolhido da praia. "A informação chegou no final do dia e na mesma hora nossos analistas ambientais seguiram para o local e fizeram as coletas para análises. A substância recolhida foi entregue para a Marinha, conforme determina protocolo do Plano Nacional de Contingenciamento, para que fosse feita a avaliação e análise do material", relatou.

Na tarde desta sexta-feira (1º) foi confirmado, segundo Libardi, que o produto encontrado na praia de conceição da Barra não era o mesmo material que tem contaminado as praias do litoral nordestino. "A Marinha já nos informou que o produto encontrado em Conceição da Barra não é compatível com o óleo que está sendo coletado nas praias do Nordeste, ou seja, não tem nenhuma vinculação com o acidente ambiental", explicou o superintendente.

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Óleo encontrado em praia de Conceição da Barra. Exame feito pela Marinha revela que não é o mesmo resíduo que atingiu litoral nordestino Crédito: Divulgação