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Poluição no mar

Pescadores encontram óleo no ES, e teste descarta relação com desastre

Material encontrado no final da tarde desta quinta-feira (31) foi analisado pelo laboratório da Marinha do Brasil, que confirmou que o produto não é o mesmo que contaminou as praias do litoral nordestino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 20:42

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 20:42

Óleo encontrado em praia de Conceição da Barra. Exame feito pela Marinha revela que não é o mesmo resíduo que atingiu litoral nordestino Crédito: Divulgação
Duas manchas de óleo foram encontradas na tarde de quinta-feira (31) em uma praia de Conceição da Barra, litoral Norte do Estado. Mas uma análise do produto feita pelo laboratório da Marinha do Brasil já confirmou que não é o mesmo resíduo que atingiu as praias do Nordeste.
O material foi avistado por pescadores, que acionaram os órgãos ambientais. Dois analistas ambientais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), que estavam em Linhares, Norte do Estado, treinando equipes para o manejo do resíduo, foram deslocados para a região e fizeram a coleta do material encontrado.

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A informação foi confirmada pelo superintendente do Ibama, Diego Libardi, após a redação de A Gazeta receber fotos do material recolhido da praia. "A informação chegou no final do dia e na mesma hora nossos analistas ambientais seguiram para o local e fizeram as coletas para análises. A substância recolhida foi entregue para a Marinha, conforme determina protocolo do Plano Nacional de Contingenciamento, para que fosse feita a avaliação e análise do material", relatou.
Na tarde desta sexta-feira (1º) foi confirmado, segundo Libardi, que o produto encontrado na praia de conceição da Barra não era o mesmo material que tem contaminado as praias do litoral nordestino. "A Marinha já nos informou que o produto encontrado em Conceição da Barra não é compatível com o óleo que está sendo coletado nas praias do Nordeste, ou seja, não tem nenhuma vinculação com o acidente ambiental", explicou o superintendente.
Pescadores encontram óleo no ES, e teste descarta relação com desastre
Óleo encontrado em praia de Conceição da Barra. Exame feito pela Marinha revela que não é o mesmo resíduo que atingiu litoral nordestino Crédito: Divulgação
Libardi ressaltou que assim como os pescadores que encontraram o produto em praia de Conceição da Barra, a comunidade também deve informar qualquer avistamento de óleo no litoral capixaba. "Quem encontrar manchas de óleo deve comunicar imediatamente aos órgãos ambientais, seja municipal, estadual ou federal. Assim teremos condições de de fazer os testes. A colaboração da comunidade é fundamental", assinalou.

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