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Poluição nas praias

Óleo que chegar a praias do ES deve vir em pequenas quantidades

Segundo Plano de Ação do governo do Estado, divulgado nesta sexta-feira (1º), o resíduo avistado nas praias mais ao Sul da Bahia apresentou 'distribuição em vestígios e esparsos', e deve manter esta forma se chegar à costa capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 19:22

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 19:22

Praias de Ilhéus, na Bahia, contaminadas com óleo Crédito: Secom/Prefeitura de Ilhéus
O óleo que tem contaminado as praias nordestinas deve chegar ao Espírito Santo em pequenas manchas, e possivelmente mais espalhadas. É o que informa o Plano de Ação do governo do Estado, divulgado nesta sexta-feira (1º), e que tem previsão de ser acionado quando as primeiras manchas foram confirmadas na cidade baiana de Caravelas.
Segundo o documento, o resíduo avistado nas praias mais ao Sul da Bahia apresentou "distribuição em vestígios e esparsos". "Neste sentido é esperado, caso o material atinja a costa capixaba, que o mesmo apresente estas características", é dito no documento. O que difere das manchas maiores que foram encontradas em várias localidades e que apareceram em um segundo momento.

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No Estado, os preparativos estão sendo intensificados no município de Conceição da Barra, cujas praias devem ser as primeiras a serem atingidas. Dentre elas está a praia do Parque Estadual de Itaúnas, área de desova de tartarugas marinhas.
O Plano de Ação, que estabelece como deve ser a forma de atuação das equipes ambientais federais, estaduais e dos municípios, relata que a possibilidade de o óleo manter seu trajeto de contaminação em direção ao Sul é proporcional ao seu volume disponível em águas marinhas. "Dadas as características atuais do resíduo, o mesmo se desloca em subsuperfície, o que dificulta sua identificação in loco por veículos aéreos", é explicado no texto.
Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Ademir Luis Possatt
A última confirmação oficial da substância é de que ela contaminou as praias de Trancoso, na Bahia, localizada a cerca de 200 quilômetros da divisa com o Estado. Até o momento mais de 280 praias do litoral nordestino foram afetadas pelas manchas.
Óleo que chegar a praias do ES deve vir em pequenas quantidades
A análise do material, segundo o Plano de Ação, aponta que trata-se de petróleo extra-pesado, com características físico-químicas similares aos extraídos no território venezuelano. "Por conta de sua composição, este tipo de óleo possui grande persistência no ambiente marinho", destaca o texto.

TREINAMENTO NA GRANDE VITÓRIA

Na próxima semana, vão ser realizados novos treinamentos com as comunidades de cidades que podem ser afetadas pela contaminação. Na segunda-feira (4), pela manhã, será a vez dos municípios de Aracruz e Fundão, que terão o encontro com os técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).
À tarde, a mobilização acontece na Serra, onde serão capacitados os multiplicadores municipais de Vitória, Vila Velha e Serra. Na terça-feira (5), será a vez das equipes da Marinha e do Exército, segundo informou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama).

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