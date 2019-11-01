Praia do Janga, em Pernambuco, é atingida por óleo Crédito: Reprodução | Whatsapp

Your browser does not support the audio element. Moradores treinados para retirar óleo que chegar a praias do Norte do ES

CONCEIÇÃO DA BARRA

Reunião sobre manejo das manchas de óleo em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra

A previsão é que as manchas cheguem primeiro à praia de Itaúnas, em Conceição da Barra . Por conta disso, uma reunião de esclarecimentos e capacitação sobre os procedimentos no manejo do óleo foi realizada no Parque Estadual de Itaúnas, na manhã desta sexta-feira (1º).

Outra reunião já havia sido feita na sede do município na quarta-feira (30), quando cerca de 100 pessoas participaram. Nesta sexta-feira, Conceição da Barra ainda vai receber 35 tambores que serão usados para o armazenamento da substância que for retirada do mar. Voluntários interessados podem se cadastrar diretamente na Defesa Civil Municipal e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

SÃO MATEUS

Tambores para armazenamento de óleo chegam em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

Na quinta-feira (31), uma reunião especial para a capacitação de pessoal sobre as ações coordenadas em situações envolvendo a presença do óleo foi realizada em uma faculdade particular de São Mateus. O encontro também buscou parcerias para ações de apoio, caso seja necessário.

A capacitação foi ministrada por representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Segundo a prefeitura, o objetivo da reunião foi formar multiplicadores em diversos setores da sociedade civil, para criar uma estrutura de apoio para colaborar de forma coordenada com a logística de trabalhos, no caso das manchas atingirem o litoral do município.

A prefeitura também recebeu nesta quarta-feira 35 tambores para o armazenamento do óleo. Sacolas também serão utilizadas com a mesma finalidade e foram doadas por uma empresa de recicláveis.

Além disso, o município recebeu a doação de todo o material de segurança, chamado de EPI (equipamento de proteção individual), que será usado por voluntários durante a possível retirada da substância.

Quem tiver interesse em atuar como voluntário precisa procurar a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em São Mateus. Alunos do curso de Ciências Biológicas fazem o cadastro.

LINHARES

Reunião do Comitê de Crise de Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Secom

Em Linhares, um comitê de crise foi criado para monitorar os avanços das manchas de óleo. O grupo é composto pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente; Obras e Serviços Urbanos; de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer; Segurança Pública e Defesa Social, Saúde, Comunicação, Governo, Procuradoria-Geral, além da participação efetiva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Os membros se reuniram nesta quinta-feira (31) e participaram de um curso sobre contenção e limpeza de óleo nas praias. O encontro foi realizado no auditório do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares (Ipasli).

O governo do Estado está se reunindo com os municípios com o objetivo de buscar ideias e iniciativas que impeçam ou minimizem os impactos desta possível chegada do óleo em nosso litoral. Esperamos que este óleo não chegue ao Espírito Santo, mas caso chegue, estamos nos preparando para enfrentar esse incidente, explicou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Fabricio Hérick Machado.

No encontro, foram apresentadas orientações padronizadas para o atendimento à fauna e para o levantamento de recursos disponíveis junto à Administração Municipal, como pessoal para limpeza de praias e áreas públicas, disponibilidade de EPIs, equipamentos de limpeza e maquinários.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício Borghi Folli, disse que o treinamento foi destinado às pessoas que vão ficar na linha de frente. Não foi um treinamento para voluntários ainda. Foi um momento para treinar as equipes que vão coordenar as atividades de contenção e limpeza da possível mancha de óleo. As equipes que vão atuar como voluntárias serão capacitadas em outro momento, destacou.

Também foi criada uma Central de Informações para que a população dos balneários acione caso perceba a chegada das manchas de óleo. O telefone é 3372-2067. Voluntários que tenham interesse em atuar nas ações planejadas pelo comitê de crise podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] . Os inscritos passarão por treinamento com profissionais de órgãos ambientais e de segurança que integram o comitê.