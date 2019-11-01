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Entrevista

Superintendente do Ibama fala sobre ações contra mancha de óleo no ES

O receio com relação a uma possível chegada da mancha ao litoral capixaba persiste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 10:05

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 10:05

Óleo atinge praia de Ilheus, na Bahia Crédito: José Nazal | Divulgação
As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste seguem avançando e chegaram a Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (31). As praias atingidas ficam nos distritos de Arraial D´Ajuda e Trancoso, dois dos destinos turísticos mais procurados do estado.
A proximidade com a área de Abrolhos preocupa moradores e ambientalistas pelos impactos que o óleo pode provocar caso atinja o berçário de grande parte da biodiversidade brasileira. O receio com relação a uma possível chegada da mancha ao litoral capixaba persiste. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Superintendente do Ibama no Espírito Santo, Diego Libardi. Acompanhe abaixo

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