Superintendente do Ibama fala sobre ações contra mancha de óleo no ES

As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste seguem avançando e chegaram a Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (31). As praias atingidas ficam nos distritos de Arraial D´Ajuda e Trancoso, dois dos destinos turísticos mais procurados do estado.

A proximidade com a área de Abrolhos preocupa moradores e ambientalistas pelos impactos que o óleo pode provocar caso atinja o berçário de grande parte da biodiversidade brasileira. O receio com relação a uma possível chegada da mancha ao litoral capixaba persiste. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Superintendente do Ibama no Espírito Santo, Diego Libardi. Acompanhe abaixo